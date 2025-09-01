Algérie: Mme Hamlaoui reçoit les représentants des associations à caractère culturel

ALGER — La présidente de l'Observatoire National de la Société Civile (ONSC), Ibtissem Hamlaoui, a souligné, dimanche à Alger, lors d'une rencontre interactive avec des représentants d'associations à caractère culturel, l'importance que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde à la protection du patrimoine culturel, en tant qu'élément fondamental de l'identité nationale.

Lors de cette rencontre, qui s'est tenue au Village des Artistes de Zeralda, Mme Hamlaoui a salué "le rôle vital que jouent les associations culturelles dans la défense de l'identité nationale", mettant en avant l'importance de cette réunion pour "renforcer les capacités de ces collectifs, appelées à défendre les composantes de l'identité nationale et le patrimoine culturel algérien".

La présidente de l'ONSC a affirmé que l'organisme qu'elle dirige "travaillera à accompagner et faciliter la mise en oeuvre des divers programmes et projets culturels proposés, dès lors que ceux-là soient constructifs", s'engageant également à "prendre en charge les préoccupations des associations culturelles et à les transmettre aux responsables locaux, à partir du mois de décembre prochain".

Mme Hamlaoui a, ensuite écouté les préoccupations et les suggestions de plusieurs représentants d'associations culturelles venant de diverses wilayas du pays, notamment en matière de consultation, de formation et de proposition de solutions aux différents problèmes soulevés.

De leur côté, les associations présentes à cette rencontre ont annoncé leur "volonté inébranlable à servir la nation et protéger l'identité et de la culture nationales", affirmant leur "engagement à travailler conjointement pour renforcer le rôle de la société civile dans la promotion de la scène culturelle nationale", peut-on lire sur le communiqué de l'ONSC."

Ces associations ont unanimement exprimé leur "satisfaction quant à l'initiative qui les a rassemblées dans un climat de transparence et de sens des responsabilités", considérant que cet espace leur a offert une "véritable opportunité d'échanger des expériences entre les différents acteurs".

Les associations culturelles présentes à cette rencontre se sont engagées à œuvrer au renforcement de l'unité nationale et à soutenir les initiatives visant à protéger le patrimoine culturel algérien, reflétant ainsi l'image réelle d'une société civile active et responsable".