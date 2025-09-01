Algérie: Sommet mondial de la jeunesse 2025 à Kazan - Hidaoui rencontre son homologue de la République du Tatarstan

31 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a rencontré à Kazan, le ministre de la Jeunesse de la République du Tatarstan (Russie), M. Rinat Sadykov, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération et d'échanger les expertises dans le domaine des questions de la jeunesse, indique, dimanche, un communiqué du ministère.

A l'occasion de sa participation au Sommet mondial de la jeunesse 2025, "M. Hidaoui a clôturé la série de ses rencontres bilatérales par une réunion fructueuse avec son homologue, M. Rinat Sadykov, ministre de la Jeunesse de la République du Tatarstan, en présence de Mme Dilbar Sadykova, présidente de l'Académie diplomatique russe de la Jeunesse (Academy of Youth Diplomacy)", précise le communiqué.

Cette rencontre a été l'occasion de "discuter des moyens de renforcer la coopération et d'échanger les expertises dans le domaine des questions de la jeunesse", tout en soulignant "l'importance d'intensifier l'action conjointe dans les domaines de la diplomatie des jeunes, du tourisme de la jeunesse, de la mobilité des jeunes, ainsi que d'élargir la coopération entre le CSJ et l'Académie diplomatique russe, de manière à contribuer positivement à l'autonomisation des jeunes et au développement de leurs capacités aux niveaux national et international".

Cette réunion s'inscrit dans "la dynamique d'ouverture internationale menée par le ministère de la Jeunesse ainsi que par le CSJ, reflétant leur ferme engagement en faveur du renforcement des partenariats efficaces et de l'échange d'expériences pionnières au service des questions de la jeunesse".

