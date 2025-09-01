Algérie: Aïn Temouchent - Lancement de nouvelles cultures hors filière céréalière et promotion de l'aquaculture

AIN TEMOUCHENT — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, a indiqué, dimanche à Aïn Temouchent, que la wilaya a entamé la mise en oeuvre de nouvelles cultures hors filière céréalière, notamment les cultures de transformation agroalimentaire, tout en oeuvrant à la promotion de la filière aquacole.

M. Cherfa a souligné, lors de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya, que "Aïn Temouchent a longtemps été un leader dans la production céréalière, mais en raison de la sécheresse qui a frappé la région ces cinq dernières années, la production a connu une baisse. Toutefois, la wilaya a lancé de nouvelles cultures, notamment industrielles, ainsi que dans le domaine de l'aquaculture".

Le ministre a également indiqué que "la wilaya s'est dotée récemment de sa première usine de production d'alcool industriel à 96 , un produit auparavant importé chaque année. Cette usine permet désormais d'approvisionner les établissements de santé, les laboratoires pharmaceutiques et les unités de production de médicaments".

L'unité de valorisation des produits agricoles, inaugurée par le ministre dans la commune de Chenata, dispose d'une capacité de production de 5.000 litres d'alcool industriel par jour. Il a précisé que "cette usine s'inscrit dans la stratégie nationale de sécurité sanitaire, une priorité majeure de l'Etat".

Lors de sa visite, le ministre a également inspecté une exploitation agricole privée spécialisée dans la production d'oeufs, située dans la commune de Hammam Bouhadjar, avec une capacité de 243.000 oeufs par jour, ainsi que d'autres produits comme l'huile d'olive. Il a déclaré que "l'année 2025 a été marquée par une stabilité des prix grâce à la stratégie adoptée par le ministère, visant à équilibrer l'offre sur les marchés agricoles".

Il a réaffirmé l'engagement de son ministère à "accompagner les agriculteurs en leur fournissant tout le soutien technique nécessaire pour améliorer la production nationale", tout en appelant le propriétaire de l'exploitation à "obtenir une certification pour ses produits, participer à des foires internationales et se lancer dans l'exportation".

Le ministre a également visité une autre exploitation dans la commune de Oued Sebbah, spécialisée dans la production de lait écrémé, affirmant que "le soutien de l'Etat à la filière laitière a eu des résultats positifs en réduisant sensiblement les importations de poudre de lait".

Il a révélé qu'"à partir du mois d'août en cours, c'est l'Office national interprofessionnel du lait et de ses dérivés (ONIL) qui est chargé d'octroyer les aides aux producteurs de lait, en remplacement des directions locales des services agricoles, afin de simplifier les procédures en faveur des producteurs".

Dans la commune de M'Saïd, M. Cherfa a visité le projet d'aménagement d'une zone d'activités aquacoles en cours de réalisation à Sebiâat, sur une superficie de 8 hectares, dont le taux d'avancement a atteint 97 %. Il a souligné que "ce projet constitue la première plateforme logistique du genre au niveau national pour l'aquaculture en mer et contribuera à la promotion de l'investissement dans la filière de la pêche".

Le ministre a terminé sa visite par l'inspection d'une exploitation agricole à Terga, spécialisée dans la viticulture et l'aquaculture, insistant sur "la nécessité d'élargir l'élevage aquacole au niveau des bassins d'irrigation agricoles".

Il a aussi annoncé que "la réalisation de bassins d'irrigation agricole deviendra une condition obligatoire pour l'obtention d'autorisations de forage de puits agricoles, dans le but de rationaliser l'utilisation de l'eau, d'élargir les surfaces irriguées et d'encourager l'aquaculture dans les bassins agricoles".

Enfin, le ministre a révélé que "d'autres programmes seront mis en place dans la wilaya en coordination avec les collectivités locales, notamment pour achever les projets d'électrification rurale au profit des agriculteurs et l'ouverture de pistes agricoles".