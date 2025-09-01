Algérie: Formation professionnelle à Djelfa - Les projets en cours assureront 3.600 nouvelles places pédagogiques

DJELFA — Les projets en cours de réalisation dans le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels à Djelfa permettront, une fois achevés, d'assurer 3.600 nouvelles places pédagogiques, a indiqué, dimanche, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El-Mahdi Oualid, lors d'une visite de travail dans la wilaya.

Ces projets, dotés d'une enveloppe de plus de sept (7) milliards de DA, s'inscrivent dans le cadre du programme complémentaire décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au profit de cette wilaya, a précisé le ministre dans une déclaration à la presse.

Leur réception attendue "dans les plus brefs délais", va renforcer la capacité d'accueil du secteur avec 3600 places pédagogiques, a-t-il détaillé.

Selon M. Oualid, ces projets vont contribuer à remédier au retard enregistré dans le secteur, notant qu'outre la réalisation de nouveaux centres de formation, plusieurs établissements déjà opérationnels sont en cours de réhabilitation et de modernisation, en vue d'adapter les spécialités de formation qui y sont assurées aux spécificités de la région, en axant notamment sur les métiers de l'agriculture et de l'industrie.

"Le développement du secteur de la formation professionnelle vise essentiellement à pourvoir le marché du travail en main-d'oeuvre qualifiée dans des spécialités répondant aux aspirations de la jeunesse, qui est au coeur des préoccupations des autorités supérieures du pays", a, encore, souligné le ministre.

Au cours de sa visite, M. Oualid a procédé à la pose de la 1ère pierre de réalisation de quatre (4) projets, soit trois (3) centres de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) à Ain Afka, Zaâfrane et la wilaya déléguée de Messaad, ainsi qu'un Institut national spécialisé au nouveau pôle urbain de Berbih.

Le ministre a également écouté les préoccupations de jeunes et d'élus locaux, portant notamment sur l'extension du parc des structures du secteur, l'enrichissement de la nomenclature de formation et l'ouverture de nouveaux centres à travers les différentes communes.

Au chef-lieu de wilaya, il a visité une école privée de formation professionnelle assurant plusieurs spécialités relatives à la couture moderne, la confection de gâteaux et l'informatique, entre autres.