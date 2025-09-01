Madagascar: 25 ans de scène - Raboussa fait le plein au Palais des sports

Raboussa a célébré hier ses 25 ans de carrière avec un Palais des sports plein à craquer. Le rappeur a prouvé qu'il reste l'icône incontournable du hip-hop malgache.

Un quart de siècle de carrière, et toujours la même ferveur. Hier, Raboussa a fait salle comble au Palais des Sports de Mahamasina, réalisant le rêve qu'il avait confié aux journalistes en amont : fêter ses 25 ans de scène dans un Palais rempli, comme lors de son 15e anniversaire.

Pari tenu, et même au-delà, puisqu'il demeure aujourd'hui le seul artiste de la sphère hip-hop malgache à remplir ce temple du spectacle, malgré la concurrence d'événements de grande envergure dans les environs, dont l'arrivée des Barea.

Le public n'a pas simplement répondu présent : il a confirmé que Raboussa est devenu bien plus qu'un rappeur, une figure culturelle, une mémoire vivante du rap gasy. Des titres devenus classiques, comme "Te ho anyaminao", "Ohatranlah", "Tsikysytomany", ont résonné comme des hymnes générationnels, preuve que l'artiste a su traverser le temps sans perdre sa force ni sa pertinence.

Le choix des invités témoigne également de son intelligence artistique : Da Hopp, pour offrir une scène 100 % rap et rappeler les fondations d'un mouvement né dans les rues ; Samoela, dont l'apparition a provoqué une clameur digne d'une icône populaire, reprenant "Hafaliana foana" avec une énergie intacte ; et enfin, une surprise de taille, le champion mondial de beatbox Do B, qui a offert au public une parenthèse saisissante où l'art du souffle (beatbox) et le rap se sont entremêlés.

Comme un clin d'oeil à l'esprit de transmission, Raboussa a également invité Marion avec "O My Girl" et Malala du groupe Zay, ancrant son concert dans une continuité générationnelle.

Réécriture de l'histoire

L'artiste a profité de ce moment pour annoncer un autre rendez-vous historique : les 20 ans de Marion, le 26 octobre prochain, toujours au Palais des Sports, en collaboration avec SR Event.

En définitive, cette célébration des 25 ans n'était pas qu'un simple concert : c'était une réécriture de l'histoire du rap malgache sur une scène nationale. Raboussa a prouvé qu'au-delà de la mode et des tendances, le rap peut tenir la dragée haute aux grandes icônes de la variété.