Madagascar: Rugby à XV/Demi-finales - Le Cosfa dompte le TAM Anosibe

Les militaires du Cosfa ont validé leur billet pour la finale de la Coupe de Madagascar, dimanche, au stade Makis.

Dominants dans le jeu, ils ont tout de même été secoués par le TAM d'Anosibe, mais se sont imposés sur le score de 56-31.

Coup d'envoi à 11 heures au stade Makis d'Andohatapenaka. Le TAM d'Anosibe démarre fort et s'installe d'entrée dans le camp militaire. Mais le Cosfa laisse passer l'orage avant de prendre l'ascendant grâce à son arrière explosif, Hery Zhino, auteur d'un premier essai solitaire dès la 10e minute (5-0). Deux minutes plus tard, le Cosfa aplatit dans l'en-but du TAM pour porter la marque à 10-0.

Réduits à quatorze après un carton jaune infligé à leur centre, les joueurs du TAM encaissent un troisième essai (15-0, 23e), puis voient Ralaimidona aplatir sous leurs poteaux (22-0, 29e). Les militaires déroulent, ajoutant un nouvel essai à la 39e: 29-0. Le TAM sauve l'honneur juste avant la pause avec un essai transformé (29-7, 38e).

Alors que le match semblait plié, un incident vient ternir la première période. Sur un contact rugueux, un accrochage dégénère en bagarre générale. Le jeu est interrompu cinq minutes : les deux camps en viennent aux mains. L'arbitre sort un carton rouge pour Hery Zhino, pourtant héros du premier acte. Réduits à quatorze, les militaires concèdent aussitôt un nouvel essai (29-12).

Drop assassin

Au retour des vestiaires, la confrontation devient plus physique, mais le Cosfa réagit d'une autre manière. Son ailier s'offre un nouvel essai dès la reprise (36-12, 41e). Sans se laisser abattre, le TAM ne lâche rien et revient à 36-25, grâce à deux essais supplémentaires (50e et 58e).

L'espoir renaît, mais les militaires reprennent la main grâce à un drop assassin qui sape le moral d'Anosibe, puis à un nouvel essai (42-25, 69e).

En fin de match, le TAM inscrit encore un essai, mais le Cosfa parachève son succès grâce à deux essais coup sur coup (56-31, 78e). Malgré un dernier carton jaune (79e)l'affaire est entendue: le Cosfa file en finale.

Pour le coach militaire, Noé Mboazafy, le scénario n'a pas été de tout repos : « Beaucoup d'erreurs ont été constatées sur le terrain. La sortie sur carton rouge de Hery Zhino a changé notre stratégie, mais l'essentiel a été fait. Nous sommes en finale. Avec ou sans lui, nous avons des joueurs capables d'aller chercher la victoire finale. »

Le Cosfa, bousculé mais solide, disputera donc le titre de vainqueur de la coupe. Le TAM d'Anosibe sort la tête haute, après avoir tenu tête aux militaires jusque dans leurs derniers retranchements.