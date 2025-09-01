Madagascar: Commerce - La Colombie explore de nouvelles opportunités

La visite de la vice-présidente colombienne à Madagascar a marqué un tournant dans les relations entre les deux pays. Les échanges ont porté sur le commerce, le tourisme et la coopération durable.

La vice-présidente de Colombie, Francia Elena Márquez Mina, a effectué une visite officielle à Madagascar les 29 et 30 août 2025. Accueillie par le Premier ministre Christian Ntsay et plusieurs membres du gouvernement, elle était accompagnée d'une délégation composée de ministres, d'entrepreneurs et de représentants institutionnels. Cette mission a marqué une première étape vers un rapprochement inédit entre les deux pays.

Les échanges ont porté sur plusieurs thèmes : commerce, tourisme, éducation, agriculture durable, transition énergétique et gestion des ressources naturelles. L'ambition consiste à avancer ensemble vers des projets concrets. « On a voulu rapprocher la Colombie, un pays qu'on connaît très peu, et renforcer les liens au niveau des échanges, des dialogues politiques et de l'écotourisme », a expliqué Mauricio Jaramillo Jassir, ministre délégué des Affaires multilatérales.

Il a rappelé que la Colombie, tout comme Madagascar, dépend fortement du tourisme. « On a une moyenne annuelle de 6 millions de touristes. L'idée est de maintenir ce niveau tout en protégeant la biodiversité », a-t-il précisé.

Opportunités commerciales

Cette convergence de défis changement climatique, valorisation des ressources naturelles et ouverture au tourisme place les deux pays dans une logique de complémentarité.

Au-delà du dialogue politique, la mission a aussi été marquée par une dimension économique forte. La Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo a organisé des rencontres qui ont permis aux entreprises colombiennes de mieux comprendre le marché malgache. Pour Alfonso Soria, directeur de ProColombia à Londres, c'était

« une grande opportunité pour l'entrepreneur colombien d'avoir une approche intéressante et de connaître les possibilités de commerce bilatéral ».

Il a précisé que des pistes de coopération avaient été identifiées, notamment dans les services, le commerce agroalimentaire et les échanges d'expertise entre îles. « En Colombie, on a des îles, et Madagascar peut nous donner beaucoup d'expériences, par exemple dans l'électricité, l'eau ou la connaissance traditionnelle », a-t-il ajouté.

Du côté des entreprises, Dina Montes, cofondatrice d'Indeleble Social, a insisté sur l'importance de comprendre les besoins locaux.

« Mon impression est que ce pays offre beaucoup d'opportunités pour contribuer à améliorer la société et l'environnement », a-t-elle déclaré, en soulignant la bienveillance et l'accueil chaleureux reçus.

La visite s'est achevée par des découvertes culturelles, dont la visite du Rova de Madagascar, symbole de mémoire nationale. Malgré un séjour jugé trop court, les autorités colombiennes ont exprimé leur volonté de revenir. Comme l'a résumé Mauricio JaramilloJassir : « Ce n'est pas le point d'arrivée, mais le point de départ.»