« J'ai séduit le jury grâce à mon énergie, mon engagement, ma créativité et mon authenticité », confie l'influenceuse malgache Valisoa Ramananjanahary, distinguée du Prix Coup de coeur - spécial vote du jury lors de la grande finale des Influencers Awards Indian Ocean, tenue ce samedi à l'île Maurice.

Sélectionnée dans deux catégories parmi les huit en compétition, dont Fashion & Beauty et Best Influencer de l'océan Indien, Valisoa Ramananjanahary s'est démarquée par la force de sa personnalité et l'originalité de son univers digital.

Reconnaissance

Pour cette 6e édition, l'événement a, une fois de plus, mis en lumière les créateurs et entrepreneurs digitaux qui, tout en étant profondément enracinés dans leurs territoires, réussissent à toucher des communautés bien au-delà des frontières grâce aux plateformes numériques.

Dans un contexte où l'uniformisation des contenus menace la diversité créative, la distinction de Valisoa incarne une reconnaissance de la singularité et de l'authenticité des voix émergentes de la région.

Lancé en octobre 2020, le concours, initialement centré sur l'île Maurice, s'est progressivement élargi à l'ensemble de l'océan Indien.