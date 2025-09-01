Afrique de l'Est: Influencers Awards Indian Ocean - Valisoa Ramananjanahary remporte le coup de coeur du jury

1 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

« J'ai séduit le jury grâce à mon énergie, mon engagement, ma créativité et mon authenticité », confie l'influenceuse malgache Valisoa Ramananjanahary, distinguée du Prix Coup de coeur - spécial vote du jury lors de la grande finale des Influencers Awards Indian Ocean, tenue ce samedi à l'île Maurice.

Sélectionnée dans deux catégories parmi les huit en compétition, dont Fashion & Beauty et Best Influencer de l'océan Indien, Valisoa Ramananjanahary s'est démarquée par la force de sa personnalité et l'originalité de son univers digital.

Reconnaissance

Pour cette 6e édition, l'événement a, une fois de plus, mis en lumière les créateurs et entrepreneurs digitaux qui, tout en étant profondément enracinés dans leurs territoires, réussissent à toucher des communautés bien au-delà des frontières grâce aux plateformes numériques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans un contexte où l'uniformisation des contenus menace la diversité créative, la distinction de Valisoa incarne une reconnaissance de la singularité et de l'authenticité des voix émergentes de la région.

Lancé en octobre 2020, le concours, initialement centré sur l'île Maurice, s'est progressivement élargi à l'ensemble de l'océan Indien.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.