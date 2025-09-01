Madagascar: Solo Arinaivo Ramanana - «Le CVO est efficace contre le paludisme»

Le CVO n'a pas disparu. Il est toujours utilisé et continue de démontrer son efficacité. « Nous l'avons, par exemple, déployé à Ikongo pour lutter contre le paludisme », a expliqué Solo Arinaivo Ramanana, Directeur de la promotion médicale et pharmaceutique au sein de Pharmalagasy, à l'occasion de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, qui s'est tenue la semaine dernière au Plan Anosy.

Les résultats ont rapidement été visibles. « Actuellement, on continue de nous en demander », a ajouté Solo Arinaivo Ramanana.

Le CVO ne se limite pas à être un remède contre le Covid-19. Il joue également un rôle important dans la prise en charge du paludisme. En effet, l'artemisia, la plante à partir de laquelle le CVO est élaboré, est reconnue comme l'une des plus efficaces contre cette maladie. Elle contient de l'artémisinine, un principe actif largement utilisé dans les traitements antipaludiques en Afrique.

Outil précieux

À Ikongo, une diminution significative des cas de paludisme a été constatée, sans donner plus de détails. Des équipes de santé ont été dépêchées sur place, et certaines y poursuivent encore leur mission. Cette tendance à la baisse n'a pas été observée uniquement à Ikongo, mais également dans d'autres régions, témoignant de l'ampleur du paludisme sur l'ensemble du territoire et de l'efficacité de cette approche naturelle.

Le CVO, symbole de la médecine traditionnelle malgache, confirme ainsi son rôle essentiel dans la lutte contre le paludisme, tout en restant un outil précieux pour la Santé publique.