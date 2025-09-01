Madagascar: Infrastructure - Les habitants des 67 Ha bloquent la route

1 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le tronçon de route reliant l'arrêt 30 au quartier Vatobe, dans le secteur des 67 Ha, est actuellement inaccessible. Des habitants ont placé des pneus, des planches et des moellons pour signaler un énorme nid-de-poule. « Nous avons barricadé la route à cause de ce trou. Si un véhicule y passe, il risque de subir de graves dommages », témoigne un riverain ce week-end.

Cette coupure provoque de sérieuses perturbations pour les habitants et les usagers de la route. Les automobilistes doivent emprunter des itinéraires alternatifs, tandis que les bus, notamment la ligne 119, et tous les autres véhicules dévient par Andohatapenaka ou Ambodin'Isotry.

Le tronçon en question se dégrade depuis plusieurs mois. « Nous avons sollicité les autorités pour réhabiliter cette route, mais personne n'est venu. L'état de la chaussée continue de se détériorer », dénoncent les habitants. Cette voie n'a pas été incluse dans les travaux de réfection réalisés à l'occasion

du sommet des Chefs d'État et de gouvernement de la Commission de l'océan Indien en avril, ni du sommet de la SADC en août. Depuis ce dernier événement, aucun travail de réparation n'a été entrepris à Antananarivo.

Très fréquentée, cette route inquiète également les riverains sur le plan sanitaire. « L'eau stagnante dans le nid-de-poule peut favoriser la propagation de maladies, et l'odeur est insupportable », lancent-ils.

