Madagascar: Média - La radio reste un média incontournable

La radio continue de jouer un rôle central dans le paysage médiatique malgache. Elle est un média qui séduit, selon le rapport d'analyse de l'étude Baseline sur les radios et leur personnel, par la Coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar, qui a été présenté vendredi au Radisson Blu Ambodivona.

La qualité des émissions proposées, les contenus éducatifs, comme l'éducation civique, la beauté du langage utilisé par les animateurs, la musique et l'interaction en direct durant les émissions sont les raisons qui motivent l'écoute d'une station, selon les réponses avancées par les auditeurs lors des enquêtes.

Cette étude montre également que plusieurs stations présentent des infrastructures fragiles. « Près de 88 % des radios ont déjà subi des pannes d'émetteurs et plus de 60 % des défaillances d'antennes », a souligné l'association dans son étude. Les nouvelles technologies posent, par ailleurs, de nouveaux défis au secteur. Les médias numériques concurrencent de plus en plus la radio traditionnelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Néanmoins, cette évolution devrait représenter aussi une opportunité pour les professionnels du journalisme et les entreprises médiatiques, en adaptant les contenus aux nouveaux supports numériques pour renforcer leur influence et ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles. D'ailleurs, des auditeurs ont affirmé avoir plus confiance à la radio.