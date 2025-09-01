Madagascar: Tennis de table/Championnats de Madagascar - Santatra Raharijaona réalise un triplé

1 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La pongiste du Cosfa, Santatriniana Raharijaona, a réalisé un joli triplé durant les Championnats de Madagascar de tennis de table, qui se sont déroulés au Palais des Sports de Mahamasina, du 26 au 31 août.

Dans les épreuves individuelles, Santatra a battu en finale de la 1re série dames, Edena Prévot du club Jovena, sur le score de 3-2. En double, associée à Harena, la paire du club Cosfa s'est imposée en finale face à Idealy et Kanto, du CFTT. Santatra et ses coéquipières ont également remporté le titre national par équipes en battant en finale la formation du Challenger.

Chez les messieurs, Itokiana Razafindrakoto a battu Riva Rakotoarisoa, du Challenger (3-2) dans la catégorie 1re série N1A. Dans la catégorie senior hommes B, Élie (CJST Atsinanana) a battu en finale Hary du Jovena, également sur le score de 3-2.

Le titre par équipes hommes est revenu à la formation du Challenger, qui a écarté celle de l'USA (3-0). Le duo de l'USA, Luciano et Takko, a, pour sa part, dominé Lino, champion en 2024, et Itokiana, nouveau champion, du club Challenger. Chez les juniors, les pongistes du Challenger, Riva et Océane, ont conservé leur titre respectif.

