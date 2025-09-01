Madagascar: Rugby à XV/Dames - L'insubmersible SC Besarety en finale

Les demi-finales de la Coupe de Madagascar de rugby féminin ont livré leur verdict dimanche, au stade Makis d'Andohatapenaka. Le Sporting Club de Besarety et le RCT de Soavimasoandro se sont qualifiés, au terme de rencontres intenses et indécises.

La demi-finale la plus attendue de la journée a opposé les deux meilleures ennemies du rugby féminin à Madagascar, le Sporting Club (FC) de Besarety (SCB) et le FTFA d'Antohomadinika. Le coup d'envoi a été donné à 13 heures.

Pour le FTFA, c'était l'occasion de prendre sa revanche après la finale du championnat national remportée par le SCB. Mais, finalement, cette revanche n'a pas eu lieu : Besarety s'est imposé une nouvelle fois, mais au bout du suspense.

Le FTFA a démarré fort et ouvert le score dès la 3e minute par un essai (5-0). Réduites à quatorze après le carton jaune de Zouanah (5e), les joueuses de Besarety ont peiné à trouver des solutions. Leur salut vient du numéro 8, qui a égalisé (5-5, 37e). Mais le FTFA a repris aussitôt l'avantage grâce à une pénalité transformée (8-5, 39e). Antohomadinika a viré en tête à la pause.

Prestation héroïque

La seconde période s'est transformée en duel de caractère. Bousculées dans les rucks, les championnes sont parvenues à inverser la dynamique en fin de match. Dans les ultimes minutes, elles ont arraché la victoire sur un dernier temps fort (15-13). Comme en championnat, le SCB a été la bête noire du FTFA, condamné à céder une nouvelle fois malgré une prestation héroïque.

Dans l'autre demi-finale, le RCT de Soavimasoandro (RCTS) a affronté le FT de Manjakaray. Cette dernière formation a réalisé une première mi-temps parfaite, conclue sur le score de 20-13 à leur avantage. Mais la réaction du RCTS après la pause, a changé la donne. Dès la 42e , ses joueuses ont réduit l'écart (20-18), avant que Sophie, leur ouvreuse, ne prenne les choses en main. Son coup de pied de pénalité (21-20, 59e), puis un second (29-25, 72e) ont placé Soavimasoandro en tête.

Le FT de Manjakaray a eu une ultime opportunité sur une mêlée à quelques mètres de l'en-but. Mais la défense héroïque du RCTS a tenu bon. Score final : 29-25. Le club de Soavimasoandro rejoint Besarety en finale.

Le SC Besarety et le RCTS se disputeront donc le trophée de la Coupe de Madagascar. Une finale qui promet un duel électrique entre l'expérience du club champion en titre et la fougue des joueuses de Soavimasoandro.