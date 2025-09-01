Madagascar: Conférence de presse après finale - « Déçu mais fier de mes joueurs », dixit Rôrô

Après la finale perdue contre le Maroc, le coach Romuald Rakotondrabe s'est exprimé avec un air attristé d'une part mais empreint de fierté d'autre part, en répondant aux questions des journalistes lors de la conférence de presse d'après-match, samedi soir à Nairobi.

« Nous sommes déçus. Nous avions su rivaliser avec le jeu mais c'était le Maroc qui était invincible. Dommage... J'étais un peu en retard au match parce que nous venions d'apprendre qu'un joueur venait de perdre sa mère aujourd'hui. La défaite et le décès étaient durs pour nous (...) Mais là je suis fier de mes joueurs. Ils ont su rivaliser avec une équipe comme le Maroc et voilà le résultat, c'est le football », a souligné le coach malgache.

Atteindre ce stade de la compétition était l'ambition de toutes les équipes participantes, mais la sélection malgache espérait mieux. « C'est toujours amer de perdre en finale, même face à une bonne équipe. Nous avions pu marquer un but en première période et le Maroc a marqué ensuite ses deux buts. Nous sommes rentrés aux vestiaires avec un but de retard. En seconde période, nous avions su revenir au score (...) Si nous étions rentrés aux vestiaires avec un but d'avance, le match ne se serait pas déroulé ainsi », a-t-il ajouté.

Les Barea ont réalisé un parcours exceptionnel, même si beaucoup s'attendaient à une affiche déséquilibrée entre deux équipes au parcours différent. « Il n'y a pas de secret, c'est toujours le travail, beaucoup de travail pendant deux mois. Comme les équipes à Madagascar ne sont pas encore professionnelles, il fallait travailler encore plus, surtout sur les aspects tactiques et physiques. Il n'y a pas de secret, c'est le travail », a-t-il expliqué.

Interrogé sur ses premiers mots adressés aux joueurs dans les vestiaires après la défaite, Rôrô a répondu : « Je leur ai dit bravo, parce que nous avons quand même fait un parcours incroyable. Ils ont fait un parcours incroyable (...) Notre atout était le bon état d'esprit et surtout la rage de vaincre. Nous sommes comme une famille ici. »

Il a conclu sa prise de parole en lançant un défi : « J'espère que la prochaine fois sera la bonne pour gagner le CHAN, même s'il y a encore beaucoup de choses à travailler, des lacunes à rectifier. »

Après la médaille de bronze en 2023, les Barea du coach Rôrô viennent d'arracher cette fois la médaille d'argent. La prochaine participation doit se préparer dès maintenant, notamment en améliorant le calendrier et l'organisation du championnat national élite, pour espérer obtenir un meilleur résultat.