Madagascar: Concert - Rebika séduit son public

Le groupe Rebika a donné un concert à guichets fermés le vendredi 29 août à La City Ivandry, offrant à son public une soirée rythmée par ses plus grands succès.

La soirée a débuté à 20 h 30 avec Ifonako, titre emblématique repris en choeur par un public enthousiaste. L'énergie du groupe et la complicité de ses musiciens ont progressivement fait monter la ferveur dans la salle.

Les spectateurs, majoritairement composé de jeunes seniors, ont profité de cette expérience musicale dans une ambiance conviviale, entre partages de plats, discussions animées et verres levés. La salle vibrait à chaque morceau, notamment lors de l'interprétation de Ilay tokako et Raha sendra, qui ont éveillé de fortes émotions chez les participants.

Organisé par la RDG, le concert s'est distingué par une programmation dense et variée. Plus de cinquante titres ont été interprétés, retraçant les différentes étapes de la carrière du groupe. Pour Hely Ratiarimanana, manager de Rebika, la réussite de cette soirée témoigne de l'attachement du public : « Nous sommes très satisfaits de la réponse des spectateurs. La salle était complète, ce qui n'était pas prévu, surtout après le concert donné dimanche dernier à Naturia. Cet engouement confirme que Rebika reste très attendu. »

La particularité de ce rendez-vous résidait dans le choix de revisiter l'ensemble du répertoire du groupe. Les grands classiques ont été interprétés avec sobriété et élégance, permettant de revivre les moments forts de la carrière de Rebika et de rappeler son rôle incontournable dans la musique malgache contemporaine.