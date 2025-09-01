Congo-Kinshasa: Meilleurs contenus du mois d'Août 2025

communiqué de presse

En ce mois d'Août, la MONUSCO s'est illustrée par des actions fortes et inspirantes, allant de la promotion des jeunes, acteurs du changement, à des interventions vitales pour la protection des civils. À travers articles, tweets et vidéos, découvrez comment la Mission continue de soutenir les communautés congolaises, de répondre aux urgences et de promouvoir la paix, même dans les contextes les plus difficiles.

La MONUSCO aide plus de 200 jeunes affectés par les conflits à Munigi en leur offrant une chance de se réinsérer socialement. Grâce à des formations en coiffure, mécanique et pâtisserie, ces jeunes, y compris d'anciens enfants soldats et des victimes de violences, peuvent désormais gagner leur vie et contribuer à la paix communautaire... Ce projet illustre l'impact de la réinsertion sur la stabilité et la dignité humaine. En savoir plus.

Face à la peur des attaques armées, les habitants de Fataki et Lodha, en Ituri, se réfugient aux abords des bases de la MONUSCO. Un face-à-face a eu lieu le 21 août entre ces communautés et le commandant de la Force, le général Ulisses de Mesquita Gomes.

Alors que les communautés ont imploré la MONUSCO de ne pas partir, le commandant de la force de la MONUSCO a annoncé le renforcement des opérations contre les groupes armés. Découvrez-le ici.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À Beni (Nord-Kivu), l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO a organisé une campagne médicale gratuite en faveur de 130 détenus de la prison de Kangbayi. Des casques bleus kenyan, pakistanais, indien, népalais et malawite ont administrés des soins aux détenus. Découvrez ici.

La MONUSCO a soutenu la 5e édition de « The One Fashion Week » à Kinshasa, placée sous le thème « Paix et unité ». De jeunes femmes et hommes y ont porté un message d'inclusion et exprimé leur solidarité envers les victimes des conflits, notamment dans l'Est de la RDC. À voir ici.

En marge de la Journée de la Jeunesse, la MONUSCO célèbre les jeunes Congolais, acteurs de changement.

Découvrez l'univers de Moustapha, un jeune artiste congolais, qui a transformé sa passion pour le dessin en un puissant canal pour faire passer des messages de paix et de résilience. Explorez-le ici.

Un dernier contenu qui laisse espérer des lendemains meilleurs dans une région secouée par la violence : de vastes étendues agricoles et d'élevage autrefois polluées par la présence d'engins explosifs de guerre ont été nettoyées en Ituri ainsi qu'au Nord et Sud-Kivu. Résultat d'un travail financé par KOICA et réalisé par UNMAS et le CCLAM. En savoir d'avantage.