Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Des communicateurs se mobilisent pour des élections apaisées

À moins de deux mois du scrutin présidentiel, un nouvel acteur collectif fait son entrée dans l'espace public. Le Réseau des journalistes, acteurs des médias, blogueurs, cyber-activistes et influenceurs pour la paix et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire (Rejam-Ci) a été lancé le samedi 30 août à Abidjan, aux 2 Plateaux Vallons. Le journaliste Rodrigue Koffi en est le président.

A cette occasion, le président du Rejam-Ci a rappelé que la responsabilité des journalistes, acteurs des médias, blogueurs, cyber-activistes et influenceurs est « immense » dans le contexte politique actuel. « Nous savons tous que les élections approchent. Notre rôle est essentiel pour contribuer à un climat apaisé. Nous devons diffuser une information juste, équilibrée et responsable, afin d'éviter les tensions et la manipulation de l'opinion publique », a-t-il déclaré.

Rodrigue Koffi a insisté sur le caractère apolitique de ce mouvement qui se veut un cadre de sensibilisation et de formation. « Le Rejam-Ci n'appartient ni à un parti, ni à un camp. Il regroupe des journalistes, des blogueurs, des leaders d'opinion et des influenceurs dont les voix sont largement suivies sur les réseaux sociaux », a-t-il expliqué, avant d'inviter ses confrères à « désarmer les médias » pour en faire « des instruments de cohésion et d'unité nationale ».

Une formation pour des pratiques responsables

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette cérémonie a été également marquée par une séance de formation animée par le journaliste et formateur en communication, Armand Angouran Dezamours, autour du thème : « De la nécessité d'une communication apaisée et responsable en période électorale ».

Soulignant la place cruciale des médias dans la préservation de la paix, il a exhorté les professionnels à respecter l'éthique et la déontologie. « Désormais, nous devons désarmer nos plumes, nos micros et nos caméras. Si nous sommes journalistes, nous devons éviter la diffamation. Si nous sommes caméramans, ne pas filmer sous des angles qui attisent la colère. Il faut se référer au code d'éthique, respecter les autorités de régulation comme la HACA et l'ANP, et surtout s'appuyer sur les informations vérifiées de la CEI », a-t-il recommandé.

À travers cette initiative, le Rejam-Ci ambitionne de fédérer toutes les voix médiatiques et numériques autour d'un objectif commun : promouvoir des élections sans crise ni violences. Pour Rodrigue Koffi, l'enjeu est clair : « Si nous parvenons à transmettre le bon message, nous aurons contribué à écrire une nouvelle page de démocratie dans notre pays, dans la paix et dans la stabilité. »

À l'approche du scrutin du 25 octobre 2025, ce plaidoyer pour une communication responsable sonne comme un appel à l'unité et à la vigilance. Et ce, dans un contexte où la moindre dérive médiatique peut fragiliser la cohésion nationale.