Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Pasteur Wilfried Zahui - « Ma candidature n'est pas du buzz »

Le candidat à la candidature à l'élection présidentielle de 2025 rassure avoir déposé tous les documents requis en vue de participer aux futures joutes électorales.

Grande figure religieuse, Wilfried zahui, convoite le fauteuil présidentiel. Au cours d'une conférence de presse, le samedi 30 août, dans les locaux de son ministère, à Angré, le pasteur a confié que sa candidature, mûrement réfléchie, est l'expression de sa volonté, à travers un programme de société bien pensé, vise à apporter sa contribution au développement de la Côte d'Ivoire. En foi de quoi, il dira: « Ma candidature n'est pas du buzz. Je ne viens pas faire de la figuration. J'ai des idées que je veux mettre à la disposition de mon pays. Si ma démarche n'était pas sincère, je ne serais pas aller à la Cei pour déposer mes dossiers en bonne et due forme, auxquels j'ai la caution des 50 millions. J'ai aussi réalisé le quota des parrainages exigés », a-t-il informé.

Wilfried Zahui, donnant plus de détails sur ses parrainages recueillis, a déclaré avoir récolté 68102 parrainages sur 61000 demandés par la Cei. « Nous avons affiné notre parrainage dans le District d'Abidjan, les régions du Gbêkê et le Poro. Cela a été une belle aventure axée sur la proximité avec les populations et découvrir certaines réalités du pays. Donc, rassurez-vous, nous avons pu avoir les parrainages », a-t-il clarifié.

Le conférencier, levant un coin de voile sur son programme de société, a soutenu qu'au niveau de l'éducation, il fera de la Côte d'Ivoire un État bilingue. « À partir de la classe du Cei, on étudiera l'anglais ou même le mandarin afin de permettre aux apprenants de se vendre sur le marché du travail après les études et d'être complétif au plan international et de nous ouvrir au monde », a-t-il affirmé.

Le pasteur Wilfried Zahui a, par ailleurs, indiqué que la décentralisation constitue un point essentiel de sa vision. À cet égard, il a pris l'engagement, s'il est élu, de décongestionner les villes ivoiriennes à travers la décentralisation de l'administration et la création des entités de production dans les autres localités du pays. « Mon objectif est de faire en sorte que les villes de l'intérieur deviennent un pôle de développement », a-t-il précisé. Avant de faire savoir que la création d'emplois dans les zones reculées de la nation, sera un facteur d'absorption du chômage.

Au niveau de la réconciliation, il a affirmé que sa qualité de l'homme de Dieu lui donne l'avantage de pouvoir rapprocher les positons tranchés, d'assouplir tendances, et de concilier les bords. « Quand on voit les discours de haines et les propos durs sur les réseaux sociaux, on se rend compte que les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés », a-t-il regretté.

Le candidat à la candidature a salué les initiatives posées par le pouvoir dans le domaine de la santé. Toutefois, selon lui, des efforts attendent d'être faits au niveau de la Couverture maladie universelle (Cmu) pour que celle-ci soit véritablement efficace pour une charge médicale d'urgence des forces vives. En termes de proposition dans ce secteur, il a émis sa volonté de former des agents locaux dans les zones rurales afin de dispenser les premiers soins aux malades. « Je veux créer aux hôpitaux de proximité pour les premiers soins accessibles », a-t-il revelé. Wilfried Zahui a dit prôner une politique centriste en vue de rapprocher la gauche et la droite.