Cote d'Ivoire: Prix d'excellence Laurent Tchagba - 1 000 élèves primés pour leur mérite à Marcory

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a honoré, le samedi 30 août 2025, à Marcory, 1000 élèves brillants aux examens scolaires 2023, lors de la 11e édition du Prix d'excellence Laurent Tchagba, organisé par sa fondation TBL.

La cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités de marque, dont le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Adama Diawara, parrain de l'édition, et la ministre du Plan et du Développement, Mme Nialé Kaba.

Au total, 500 lauréats du CEPE, 300 du BEPC et 200 du Baccalauréat ont été récompensés pour leurs efforts. Chacun a reçu des lots composés, entre autres, d'ordinateurs, de cahiers, de diplômes d'honneur et de tableaux de félicitations, en guise d'encouragement et de soutien.

Dans son allocution, Laurent Tchagba s'est dit fier du mérite de ces élèves exemplaires.

« Je voudrais saluer le travail remarquable que vous avez accompli avec abnégation et sérieux aux examens du CEPE, du BEPC et du Bac », a-t-il déclaré.

Le coordinateur principal du RHDP à Marcory a rappelé que ce prix vise également à encourager la scolarisation de la jeune fille, traduisant ainsi la vision du Président Alassane Ouattara qui fait de l'éducation et de la formation des priorités nationales.

Laurent Tchagba a, par ailleurs, remercié le corps enseignant et le personnel administratif pour leur dévouement dans l'encadrement des élèves, tout en prodiguant des conseils aux lauréats pour qu'ils persévèrent sur la voie de l'excellence.

Le parrain de la cérémonie, Pr. Adama Diawara, a salué « une initiative qui contribue au rayonnement du système éducatif » et exhorté les élèves « à poursuivre leurs efforts pour maintenir cette dynamique ».

Au nom des récipiendaires, le jeune Abi Topé Junior a exprimé sa reconnaissance au ministre Tchagba :

« Papa Tchagba, nous te disons merci pour ce geste qui nous permet d'apprendre dans les meilleures conditions », a-t-il témoigné, sous les applaudissements.

A noter que la Fondation TBL confirme ainsi son engagement en faveur d'une école ivoirienne de qualité, qui valorise le mérite et forme les citoyens de demain.