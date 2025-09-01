Cote d'Ivoire: Gouvernance locale et dialogue citoyen - Le Japon forme 171 autorités préfectorales

31 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Hervé Adou

Première du genre, l'Université d'été de l'administration territoriale a réuni du 10 au 20 août 2025 à Yamoussoukro, 171 autorités préfectorales pour une formation intensive. Fruit d'une collaboration entre le ministère de l'Intérieur, le Pnud et grâce au financement du Japon, ce rendez-vous avait pour objectif de renforcer les capacités de gestion démocratique des autorités locales, garantes de la stabilité sur le terrain.

La formation a insisté sur l'importance du dialogue et de la participation citoyenne, en particulier celle des jeunes et des femmes, acteurs centraux de la vie démocratique. Des simulations et jeux de rôle ont permis aux participants de mettre en pratique les enseignements reçus, enrichis par le partage d'expériences de préfets venus du Worodougou et de la Nawa.

« La gestion démocratique des foules n'est pas seulement technique : elle traduit une vision équilibrée et moderne de la gouvernance », a expliqué Gaël Ollivier du PNUD. Cette approche vise à consolider la confiance entre l'État et les communautés, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux.

