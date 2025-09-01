Afrique: CHAN 2024 - D'anciens internationaux saluent l'exploit de la sélection marocaine

D'anciens internationaux ont salué l'exploit historique de la sélection marocaine des joueurs locaux, qui a remporté son troi sième titre du Championnat d'Afrique des Nations de football (CHAN-2024), samedi à Nairobi.

Dans des déclarations à la MAP, au terme de la victoire de l'équipe du Maroc sur son homologue de Madagascar (3-2) en finale, ces anciennes gloires du football national ont loué le parcours remarqua ble et fructueux des Lions de l'Atlas, dont la per formance reflète, selon eux, le progrès que connait le ballon rond national.

Dans ce sens, Mohamed Timoumi a mis l'ac cent sur le rendement exceptionnel de la sélection nationale, ajoutant que la combativité et la discipline tactique ont été la clé de voûte de ce succès. Pour le Ballon d'or africain en 1985, le cham pionnat national regorge de talents. Les joueurs lo caux se sont imposés tout au long de cette CHAN, ce qui démontre que les compétitions nationales contribuent à développer les compétences des joueurs et à les préparer aux joutes continentales et internationales, a-t-il dit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, Ahmed Baba a loué une perfor mance qui reflète la combativité et l'assiduité des Lions de l'Atlas. Baba, un des artisans du sacre africain lors de la CAN-1976, a souligné l'esprit qui règne au sein de l'équipe nationale, ajoutant que cet environne ment positif est propice à un rendement optimal des joueurs. Même son de cloche du côté de Hassan Nader, qui a relevé que la sélection marocaine compte des joueurs de haut niveau, saluant ce produit du cham pionnat national qui l'a hissé aux rangs supérieurs dans le football africaine.

Nader, un des piliers de la sélection nationale A des années 1990, a encensé le parcours des Lions de l'Atlas, qui, malgré les embûches, ont relevé le défi. De son côté, Noureddine Bouyahyaoui a affirmé que ce titre est amplement mérité, mettant en relief l'esprit patriotique et le fair-play des joueurs marocains.

Ce sacre est de nature à motiver davantage l'équipe nationale A, à quelque mois de la CAN 2025 prévue au Maroc, a souligné Bouyahyaoui, une des figures de l'épopée du Mondial-1986, louant le coaching de Tarik Sektioui tout au long de cette CHAN.