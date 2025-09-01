Afrique: Volley/Championnat d'Afrique U16 - L'Algérie qualifiée au prochain mondial

31 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

TUNIS — Les sélections algériennes (garçons et filles) de volley-ball des moins de 16 ans (U16) ont décroché leurs qualifications au Mondial 2026 de la catégorie, grâce à leurs victoires sur les sélections marocaines en matchs de classement pour la 3e place du Championnat d'Afrique des nations, qui a pris fin samedi à la salle du Belvédère à Tunis.

Les garçons algériens ont battu le Maroc sur le score de 3 sets à 2 (25-13, 22-25, 25-18, 22-25, 15-10), et les filles ont fait de même sur la même nation, sur le score de 3-0 (25-14, 25-23, 25-14).

Les sélections égyptiennes (garçons et filles) ont été sacrées championnes d'Afrique, en battant en finale leurs homologues de Tunisie, respectivement, 3-0 (25-17, 25-20, 25-19) et 3-0 (25-18, 25-19, 25-16).

Les trois premières sélections chez les garçons sont qualifiées à la phase finale de la 2e édition du Championnat du monde masculin U17, prévue à Doha (Qatar) du 19 au 29 août 2026, et les trois qualifiées chez les féminines représenteront le continent au Mondial de la catégorie prévu du 5 au 15 août 2026 au Chili.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre des Sports ainsi que la Fédération algérienne de volley-ball ont adressé leurs plus chaleureuses félicitations aux deux sélections et à leur encadrement. Ils saluent une victoire d'honneur pour des sélections qui incarnent l'avenir. Ils assurent qu'un programme de préparation ambitieux sera mis en place afin de mettre toutes les chances du côté des sélections algériennes lors des rendez-vous mondiaux.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.