Afrique: Volley/Championnat d'Afrique U16 - L'Algérie qualifiée au prochain mondial

TUNIS — Les sélections algériennes (garçons et filles) de volley-ball des moins de 16 ans (U16) ont décroché leurs qualifications au Mondial 2026 de la catégorie, grâce à leurs victoires sur les sélections marocaines en matchs de classement pour la 3e place du Championnat d'Afrique des nations, qui a pris fin samedi à la salle du Belvédère à Tunis.

Les garçons algériens ont battu le Maroc sur le score de 3 sets à 2 (25-13, 22-25, 25-18, 22-25, 15-10), et les filles ont fait de même sur la même nation, sur le score de 3-0 (25-14, 25-23, 25-14).

Les sélections égyptiennes (garçons et filles) ont été sacrées championnes d'Afrique, en battant en finale leurs homologues de Tunisie, respectivement, 3-0 (25-17, 25-20, 25-19) et 3-0 (25-18, 25-19, 25-16).

Les trois premières sélections chez les garçons sont qualifiées à la phase finale de la 2e édition du Championnat du monde masculin U17, prévue à Doha (Qatar) du 19 au 29 août 2026, et les trois qualifiées chez les féminines représenteront le continent au Mondial de la catégorie prévu du 5 au 15 août 2026 au Chili.

Le ministre des Sports ainsi que la Fédération algérienne de volley-ball ont adressé leurs plus chaleureuses félicitations aux deux sélections et à leur encadrement. Ils saluent une victoire d'honneur pour des sélections qui incarnent l'avenir. Ils assurent qu'un programme de préparation ambitieux sera mis en place afin de mettre toutes les chances du côté des sélections algériennes lors des rendez-vous mondiaux.