Algérie: Blida - Extinction de l'incendie de Chréa

BLIDA — Les équipes d'intervention de la Protection civile, des services des forêts et de l'Armée nationale populaire (ANP) sont parvenues à éteindre l'incendie qui s'était déclaré la semaine dernière à Chréa (Blida), alors que les opérations de surveillance se poursuivent toujours, a indiqué, dimanche, un communiqué de la Direction de la protection civile.

Selon la même source, le feu s'était déclaré aux environs de 3h10 du 27 août courant. D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés pour en venir à bout, dont 460 agents de la Protection civile de différents grades, 80 camion-citernes des unités de la Protection civile de Blida, ainsi que les colonnes mobiles de lutte contre les feux de forêts des wilayas de Blida, Médéa et Tipasa, appuyées par la colonne mobile de l'unité nationale.

L'opération a également nécessité l'intervention des détachements régionaux de Chlef et Bouira, en plus des avions bombardiers d'eau AT-802 et BE-200 de l'ANP, et des hélicoptères de la Protection civile et de l'armée.

Le communiqué a précisé que l'ensemble des opérations d'extinction ont été menées sous la supervision du Directeur général de la protection civile, le colonel Boualem Bourelaf, du directeur de l'organisation et de la coordination des opérations, et du directeur de la prévention.