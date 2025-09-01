Algérie: Recherche scientifique - Baddari supervise le lancement d'un projet de fabrication d'un moteur à hydrogène vert

31 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a supervisé, dimanche à Alger, le lancement d'un projet de fabrication d'un moteur à hydrogène vert, indique un communiqué du ministère.

Ce projet "s'inscrit dans le cadre de la valorisation des résultats de la recherche et du développement et de la transformation de l'innovation en résultats valorisables et industrialisables, à travers la conversion des moteurs diesel des bus de transport en moteurs fonctionnant à l'hydrogène vert", précise le communiqué.

Ce projet "permettra d'économiser 31% de la production énergétique locale et de réduire considérablement les émissions de carbone liées à l'utilisation du diesel, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable fixés dans le programme du gouvernement 2024-2029", selon la même source.

Le lancement de ce projet "s'est déroulé en présence de représentants du ministère de la Défense nationale et de la Direction centrale des fabrications militaires, du directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, de la directrice de l'Ecole nationale supérieure des énergies renouvelables, des directeurs des centres de recherche, de chercheurs dans le domaine de l'hydrogène vert, ainsi que de représentants de la

Société nationale des véhicules industriels (SNVI)".

