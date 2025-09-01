Burkina Faso: Ministère de l'Energie - Un taux d'exécution physique de 41,44% au premier semestre

Le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières a tenu sa première session extraordinaire de l'année du Conseil d'administration du secteur ministériel, vendredi 29 août 2025, à Ouagadougou.

En dépit des contraintes rencontrées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le département a atteint des résultats « significatifs » au premier semestre de 2025 avec un taux moyen d'exécution physique et financière 41,44% et 42,80%. C'est ce qui ressort de la première session extraordinaire de l'année du Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM) tenu, vendredi 29 août 2025, à Ouagadougou.

Cette rencontre était essentiellement consacrée à l'examen du projet de rapport d'exécution du Plan de travail annuel (PTA) 2025 au 30 juin 2025 et l'état de mise en œuvre des recommandations du dernier CASEM.

Le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, président de la rencontre, a salué la tenue effective de plusieurs activités qui a contribué à ces résultats. Dans le domaine des mines et des carrières, il a cité entre autres acquis, l'élaboration et l'examen par le Comité technique de validation des avant-projets de loi (COTEVAL) de l'avant-projet de loi portant Code pétrolier et ses textes d'application de même que la poursuite du processus de formalisation des artisans miniers en coopératives. Au nombre des activités réalisées, Yacouba Zabré Gouba a mentionné aussi l'élaboration du rapport des travaux de reconnaissance géo-logiques et géophysiques et l'octroi de 32 nouveaux titres miniers.

« Nous avons également collecté 29 700 kg d'or à travers la Société nationale des substances précieuses (SONASP) dont 6 000 kg de production industrielle et 23 700 kg de production artisanale et semi-mécanisée », a informé le ministre Zabré Gouba.

En plus de ces activités, il a noté que cinq missions de contrôle et de vérification des coordonnées et des bornages des titres miniers ont été menées.

Dans le domaine de l'énergie, plusieurs activités ont été réalisées dont le raccordement de 41 532 nouveaux abonnés à l'électricité et l'installation de 370 lampadaires.

Redoubler d'efforts

16 nouvelles localités ont, par ailleurs, été électrifiées lors du premier semestre, a confié le chef du département de l'Énergie. Il a fait cas également de la signature de l'accord-cadre entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie et la rencontre de travail du groupe conjoint chargé de l'évaluation et du développement du nucléaire. « Nous avons, en outre, réalisé des contrôles sur 335 camions citernes en matière de norme de construction, 438 629 bouteilles de gaz butane et 1 723 citernes de transport d'hydrocarbures et liquides divers », a indiqué Yacouba Zabré Gouba.

Tout en félicitant ses collaborateurs, tant au niveau des structures centrales, régionales que rattachées, pour les efforts fournis dans l'accomplissement de leurs missions, il les a invités chacun à son niveau à redoubler d'ardeur pour que les domaines de l'énergie, des mines et des carrières renforcent leurs rôles clés dans la relance économique du pays des Hommes intègres. Dans cet objectif, le présent CASEM a également été consacré à l'adoption du projet de Plan de travail annuel 2025 révisé. « Nous sommes à mi-parcours de notre programme d'activités et il était préférable pour nous de revisiter l'ensemble des activités », a laissé entendre le Directeur général des études et des statistiques sectorielles (DGESS), Banséli Yonli.

Il a souligné l'importance de relever les insuffisances constatées dans la mise en œuvre des activités afin de prendre en compte certains paramètres dont la situation sécuritaire. « Nous allons voir quelles stratégies mettre en place en vue de la réalisation effective des activités au second semestre de l'année », a-t-il soutenu.