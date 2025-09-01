Burkina Faso: Refondation de l'Etat - Une conférence publique pour sensibiliser à Dédougou

Le Bureau national des Grands projets du Burkina (BN-GPB), en collaboration avec le ministère en charge de la justice, a organisé une conférence publique sur l'engagement patriotique, le civisme et la cohésion sociale, mardi 19 août 2025, à Dédougou.

Raviver la fibre patriotique et promouvoir le civisme et la cohésion sociale pour un changement radical et le développement du Burkina Faso suivant la ligne directrice de la Révolution progressiste populaire (RPP). Ce sont, entre autres, les objectifs poursuivis à travers l'organisation de la conférence publique sur le patriotisme, le civisme et le vivre-ensemble des communautés. Cette conférence tenue, mardi 19 août 2025, à Dédougou, est l'initiative du Bureau national des Grands projets du Burkina (BN-GPB) en partenariat avec le ministère en charge des droits humains. Elle a réuni des acteurs nationaux et des populations venues des six provinces de l'ex-Boucle du Mouhoun.

Cette conférence, selon le directeur général de la promotion de la citoyenneté et de la paix, Benjamin Soh, est organisée dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour le développement communautaire. Elle vise, à ses dires, à créer un Burkinabè de type nouveau dans la réflexion, l'esprit, la mentalité et la façon d'agir. Le gouverneur de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a précisé que cette activité de sensibilisation, prévue se tenir dans l'ensemble des régions devrait, à terme, contribuer à la mise en œuvre de l'orientation politique de la RPP afin d'engager le pays sur la voie de la refondation.

La conférence s'est déclinée en trois thèmes. La première thématique est « Civisme et citoyenneté » a été développée par le directeur régional chargé des Droits humains de Bankui, Dapoba Diarra. M. Diarra a indiqué dans sa communication, que depuis quelques années, l'incivisme prend le pas sur les valeurs fondamentales comme l'intégrité et le respect des règles sociales en tout genre. Des valeurs, a-t-il poursuivi, qui sont indispensables pour accompagner l'élan de reconquête territoriale. C'est pourquoi il a invité les Burkinabè à redonner aux valeurs de civisme, d'intégrité, de citoyenneté et de solidarité leurs lettres de noblesse afin d'engager le pays sur le chemin de la refondation.

Participer à la gestion du pays

Le chargé de mission de la présidence du Faso pour le compte de l'ex-Boucle du Mouhoun, Soumaïla Paré, a développé le thème : « Patriotisme et participation citoyenne ». Pour lui, le citoyen doit participer à la gestion de son pays et être un acteur de sa construction. « La participation peut être obligatoire. C'est dans ce sens que l'on voit un peu partout des réquisitions », a-t-il déclaré. Il a ajouté que le citoyen doit payer ses impôts, dénoncer la fraude et participer aux travaux d'intérêt général comme le curage des caniveaux et les opérations de plantation d'arbres.

Dans le contexte actuel du pays, chaque Burkinabè doit, à en croire M. Paré, accompagner les efforts de reconquête du territoire national. Il doit enfin contribuer à la réalisation des activités dans le cadre des initiatives présidentielles. Abordant le thème sur la « Culture de la paix et de la cohésion sociale », le directeur de la promotion de la tolérance et de la paix au ministère en charge des droits humains, Adama Ouédraogo, a indiqué que la paix et la cohésion sociale nécessitent des citoyens, l'acceptation de la différence. Pour que règnent ces deux, M. Ouédraogo, a souligné que les populations doivent s'abstenir d'enfreindre les règles sociales.

« Elles doivent bannir les tensions intercommunautaires et la stigmatisation et promouvoir les bonnes pratiques comme le respect des aînés et la parenté à plaisanterie », a précisé Adama Ouédraogo. Le conférencier a insisté sur la culture du dialogue interreligieux. Quant aux usagers des réseaux sociaux, il les a invités à partager des informations fiables et favorables à la stabilité. Il a enfin appelé à la sensibilisation aux dangers de l'extrémisme violent et à la bonne éducation de la jeunesse. Monique Diabri, une participante, a confié avoir beaucoup appris. « La conférence a été très bénéfique. Elle va apporter du changement dans nos familles », a-t-elle avoué.