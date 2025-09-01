Burkina Faso: Suivi du transit douanier - Le DG des douanes au contact des agents sur le terrain

Le Directeur général des Douanes, l'inspecteur divisionnaire des douanes, Yves Kafando, a effectué une sortie-terrain, dans la nuit du vendredi 29 août 2025, au Bureau de suivi du transit (BST), situé sur l'axe Ouagadougou-Dakola et sur la voie de contournement afin de toucher du doigt les conditions de travail des agents chargés de la canalisation des véhicules en transit vers les bureaux intérieurs.

La Direction générale des Douanes veut mieux s'assurer du bon fonctionnement du suivi du transit des véhicules à destination des bureaux intérieurs et des points de contrôle des véhicules stationnés sur la voie de contournement, en provenance de Cinkansé

et de Dakola. Dans cette dynamique, son premier responsable, l'inspecteur divisionnaire des Douanes, Yves Kafando, en compagnie de ses proches collaborateurs, est allé constater les conditions de travail au Bureau de suivi du transit (BST), situé sur l'axe Ouagadougou Dakola et encourager les agents chargés de la canalisation des véhicules en transit vers les bureaux intérieurs postés sur la voie du contournement. C'était dans la nuit du vendredi 29 août 2025.

Débuté à 19h, cette sortie-terrain nocturne a pris fin aux environs de 22 h. Sur la voie de contournement, du carrefour de Komsilga à celui de Manga, deux postes de canalisation des véhicules ont été visités par l'équipe du Directeur général (DG) des Douanes, Yves Kafando. A chaque poste, la délégation a pu voir des agents déterminés à accomplir la mission qui leur a été confiée. Au premier poste situé sur la voie de contournement, route de Komsilga, aux alentours de 19h 30 minutes, 94 camions en provenance de Dakola étaient stationnés et sur le contournement, route de Manga, plus d'une centaine ont été pointés, en attendant d'être conduits vers le bureau de transit de Ouaga inter, pour les formalités douanières.

« Nous sommes là pour vous encourager. Nous devons profondément travailler à faire de l'intérêt général notre gouvernail, dans tous nos actes afin que ce que nous disons reflète nos actions », a lancé Yves Kafando aux agents. Le DG des Douanes a expliqué que dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement 14, relative à la charge à l'essieu et dont le respect est exigé depuis le 1er août dernier, les opérateurs économiques ont accéléré leurs importations.

S'assurer que les véhicules en transit arrivent à destination

Toute chose qui, a-t-il poursuivi, fait que le bureau intérieur de Ouaga inter n'arrive plus à contenir tous les véhicules. D'où l'initiative, a-t-il fait savoir, de les stationner sur la voie du contournement. Il a indiqué que cette sortie vise à encourager les agents chargés de la canalisation de ces véhicules en transit, afin de garantir la traçabilité des opérations de dédouanement. « Il était indiqué, pour nous, de venir encourager les agents pour le travail qu'ils abattent 24h sur 24 et s'enquérir des exigences auxquelles ils font face et voir comment y remédier », a soutenu Yves Kafando.

Au Bureau de suivi du transit (BST), situé sur l'axe Ouaga-dougou-Dakola, le DG des Douanes a pu également s'imprégner des efforts accomplis par ses éléments dans le cadre de leurs missions. « Ici, c'est un poste qui consiste au pointage et au passage des véhicules. Ils (les agents) sont ici 24h sur 24, pour s'assurer que les marchandises qui sont mises en transit franchissent le point pour accomplir les formalités à l'intérieur », a détaillé le DG. Le chef du Bureau de suivi du transit, l'inspecteur principal des Douanes, Abel Kabré Sandaogo, a soutenu que des agents sont permanemment commis à l'enregistrement des véhicules entrant des frontières, particulièrement la frontière de Dakola.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, des Bureaux de suivi du transit sont installés dans toutes les quatre sorties de la ville de Ouagadougou. « C'est un service qui fait un maillage du territoire pour s'assurer que les véhicules en transit qui sont levés aux frontières arrivent à destination pour les dédouanements dans les bureaux intérieurs ou continuer le transit dans les autres pays », a détaillé Abel Kabré Sandaogo. Il a traduit sa gratitude au DG des Douanes et à ses collaborateurs pour cette visite qui, s'est-il réjoui, les galvanise dans l'accomplissement de leurs missions quotidiennes. Pour sa part, Yves Kafando, à l'issue de la sortie, s'est dit satisfait de ce qu'il a constaté tout en invitant les gabelous à toujours être vigilants pour une bonne canalisation des opérations de transit vers une meilleure prise en charge dans les bureaux intérieurs.