Algérie: Sifi Ghrieb préside une réunion de travail consacrée à l'organisation de foires et de points de vente des fournitures scolaires

ALGER — Le Premier ministre par intérim, M. Sifi Ghrieb, a présidé, dimanche, une réunion de travail consacrée à l'organisation de foires régionales et de wilayas, et de points de vente locaux des fournitures scolaires, en application des hautes directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à assurer les meilleures conditions pour la prochaine rentrée scolaire, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026 et dans l'objectif de renforcer les efforts déployés actuellement par les différents opérateurs économiques pour l'approvisionnement et la commercialisation des fournitures scolaires à des prix préférentiels et à la portée des citoyens, le Premier ministre par intérim, M. Sifi Ghrieb, a présidé, ce jour, 31 août 2025, au Palais du Gouvernement, une réunion de travail consacrée à l'organisation de foires régionales au niveau des grandes wilayas, ainsi que des foires de wilayas et des points de vente locaux des fournitures scolaires, et ce en application des hautes directives de Monsieur le Président de la République visant à assurer les meilleures conditions pour la prochaine rentrée scolaire", précise le communiqué.

Ont pris part à cette réunion, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, le Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), et le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), ajoute la même source.