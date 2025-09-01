Algérie: Boughali préside une réunion du Bureau de l'APN

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a présidé, dimanche, une réunion du Bureau de l'Assemblée, indique un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

A cette occasion, Boughali a félicité les membres élus du Bureau pour avoir obtenu la confiance de leurs collègues, tout en les incitant à redoubler d'efforts, a précisé la même source.

Le président de l'APN a également félicité M. Sifi Ghrieb pour sa nomination en qualité de Premier ministre par intérim, exprimant "la disposition de l'Assemblée à coopérer et à coordonner avec lui dans le cadre du programme ambitieux du président de la République", ajoute la même source.

Relevant que la session ordinaire du Parlement 2025-2026 "sera ouverte prochainement", à l'issue de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), M. Boughali a mis en avant le rôle de l'Algérie en tant que "locomotive du développement africain", et souligné la nécessité de "renforcer les échanges entre les pays africains dans différents domaines".

Par ailleurs, le président de l'APN a insisté sur "l'importance du renforcement de la diplomatie parlementaire et de la défense de la souveraineté de l'Algérie et de ses positions internationales", rappelant "la coordination continue avec le président du Conseil de la nation, afin de garantir une action commune et efficace dans les domaines législatif et diplomatique".

Au terme de la réunion, M. Boughali a salué les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP), de la Sûreté nationale et de la Protection civile dans "la préservation de la sécurité du pays, la protection des citoyens, la lutte contre les plans criminels, la gestion des incendies ainsi que les incidents pouvant résulter des vagues de chaleur", conclut le communiqué.