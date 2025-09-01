ALGER — Le Président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, a présidé, dimanche, une réunion du Bureau du Conseil, élargi aux présidents des groupes parlementaires, au délégué des membres non-inscrits à un groupe parlementaire ainsi qu'au questeur et consacrée à l'examen des dispositions relatives à l'ouverture de la session parlementaire ordinaire 2025-2026, indique un communiqué du Conseil.

La même source a souligné que "compte tenu de la coïncidence, cette année, de la date d'ouverture de la session Parlementaire avec la Foire du commerce intra-africain (IATF) qu'abrite Alger du 4 au 10 septembre 2025, le Bureau élargi du Conseil de la nation a décidé, en coordination avec l'Assemblée populaire nationale (APN), de reporter la cérémonie d'ouverture de sa session, et ce, jusqu'à la clôture de cette manifestation économique continentale".

A ce titre, le Conseil de la nation "demeure totalement mobilisé, avec ses moyens humains et matériels, dans le but de contribuer au succès de cet événement continental et hisser, haut et fort, la voix et le drapeau de l'Algérie parmi les nations".

S'agissant de la révision du Règlement intérieur du Conseil de la nation, examiné au cours de cette réunion, le communiqué a précisé qu'il "sera adopté par les membres du Conseil à l'ouverture de la prochaine session 2025-2026, ce qui permettra de renforcer l'efficacité et le rôle du Conseil".

A ce propos et "considérant que le règlement intérieur du Conseil de la nation constitue l'un des textes essentiels encadrant et structurant l'action du membre du Conseil, en régissant ses missions et ses compétences dans le cadre des lois de la République, M. Azouz Nasri, a précisé que sa révision a été dictée principalement par la nécessité de l'adapter à la Constitution de 2020, et ce en plus de la place qu'occupe le Conseil de la nation et ses membres".

Abordant le programme de travail des Commissions permanentes du Conseil de la nation au titre de la session 2025-2026, incluant la programmation des missions d'information temporaires, les séances d'audition des membres du Gouvernement, l'organisation de conférences parlementaires et des Journées d'étude, ainsi que diverses activités liées à la promotion et à la consolidation de la culture parlementaire, le Bureau élargi du Conseil a souligné qu'"il incombait aux Commissions permanentes du Conseil de préparer et de soumettre, dans les plus brefs délais, leurs propositions en la matière, afin de permettre la mise en oeuvre de ces actions dans le cadre de l'accomplissement, par le Conseil de la nation, de ses missions constitutionnelles", relève le communiqué.

Il est à noter qu'à l'ouverture de la séance, le Bureau élargi du Conseil de la nation s'est recueilli à la mémoire des victimes de l'accident de l'autobus de Oued El Harrach et a "salué les décisions judicieuses prises, lors de la récente réunion présidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant le secteur des transports" et s'est également "félicité des directives fermes du président de la République relatives secteur du Commerce, à savoir le renforcement des mécanismes de régulation du marché national".