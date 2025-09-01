Afrique du Nord: Basket/Championnat arabe féminin des clubs - L'Algérie représentée par l'équipe Cosider en Arabie saoudite

ALGER — Sept (7) clubs féminins de basketball, dont le représentant algérien Cosider, ont confirmé leur participation à la 26e édition du Championnat arabe 2025, prévu du 10 au 19 septembre prochain à Al-Madinah Al-Munawarah, en Arabie Saoudite, suivant la liste des engagements, dévoilée samedi soir par les organisateurs.

Les six autres clubs engagés dans cette compétition sont : Al-Ula (Arabie saoudite), Chabab Al Fahis (Jordanie), Al Fatat (Koweït), Al Karine (Koweït), Sharjah (Emirats arabes unis) et Al Hala (Bahreïn).

La précédente édition, disputée en 2024 en Jordanie, a été remportée par le club local d'Al Fahis, devant la formation saoudienne d'Al Ula, au moment où le représentant algérien, Cosider, avait terminé sur la troisième marche du podium.

Par ailleurs, la 37e édition du Championnat arabe des clubs (messieurs) se déroulera du 25 septembre au 6 octobre à Dubaï (Emirats arabes unis), en présence de seize équipes.