Algérie: Recrutement au grade d'éducateur d'animation de la jeunesse pour l'année 2025 - Début des épreuves écrites

ALGER — Les épreuves écrites du concours de recrutement au grade d'éducateur d'animation de la jeunesse pour l'année 2025, destiné aux jeunes des wilayas du Sud et des wilayas frontalières du pays, ont débuté dimanche, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse.

Supervisées par des cadres du ministère de la Jeunesse, les épreuves ont débuté dans un cadre organisationnel structuré, précise le communiqué, soulignant que "toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir le bon déroulement du concours".

A l'issue des épreuves écrites, les épreuves orales du concours seront organisées pour recruter plus de 300 jeunes, hommes et femmes, dans une première phase, afin de "combler le manque enregistré en matière d'encadrement au niveau des établissements de jeunesse dans ces wilayas", selon la même source.