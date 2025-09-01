Algérie: L'Etat poursuit le renforcement de la protection sociale et le soutien aux familles nécessiteuses

SIDI BEL-ABBES — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a souligné, dimanche à Sidi Bel-Abbes, que l'Etat poursuit la mise en oeuvre de ses engagements visant à garantir la protection sociale à toutes les franges de la société, notamment les familles nécessiteuses et les populations des zones reculées, précisant que ces engagements se traduisent par des programmes et des initiatives concrètes sur le terrain, axés sur la solidarité et la justice sociales.

Ces actions prennent plusieurs formes, à l'instar des caravanes de solidarité, des aides, la prise en charge des catégories vulnérables, ainsi que par la couverture sanitaire et sociale des personnes nécessiteuses, en particulier celles non affiliées à la sécurité sociale, a-t-elle expliqué, soulignant que ces actions constituent l'un des fondements majeurs de la politique sociale du gouvernement, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors du lancement d'une caravane de solidarité destinée aux familles nécessiteuses vivant dans des zones enclavées, la ministre a indiqué que cette opération, préparée sur la base de données précises collectées par les cellules de proximité du secteur, comprend du matériel médical, des fournitures scolaires, des fauteuils roulants et des équipements spécifiques pour les personnes âgées et les personnes aux besoins spécifiques.

Mme Mouloudji a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une série de caravanes solidaires organisées régulièrement par le ministère, notamment à l'approche de la rentrée sociale et scolaire. Ces opérations sont accompagnées d'équipes médicales et sociales assurant un soutien sanitaire et psychologique, en coordination avec les secteurs de la santé et de la Protection civile.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a également salué la décision importante du Président de la République inhérente à la prise en charge des démunis non affiliés à la sécurité sociale, ainsi que leurs enfants mineurs, qualifiant cette mesure de "pas qualitatif" dans le renforcement de la justice sociale.

Le programme de la visite a également inclus un déplacement à la commune de Aïn-Aden (daïra de Sfisef), où la ministre s'est recueillie à la mémoire des 11 enseignantes et enseignants victimes du devoir national, assassinés le 27 septembre 1997.

Mme Mouloudji a aussi inspecté, à Tessala, un bâtiment proposé pour devenir un centre régional de formation des cadres spécialisés du secteur, en insistant sur l'importance de préparer son aménagement conformément aux normes en vigueur. Elle a souligné l'importance que son ministère accorde à la formation pour le développement des ressources humaines, à travers l'amélioration de la qualité et de l'efficacité du système de formation.

La visite comprenait également des haltes à l'établissement des personnes âgées et à la Maison de l'enfance assistée sise à Sidi Bel-Abbes pour évaluer les conditions de prise en charge et d'hébergement, ainsi que le lancement, depuis l'école des sourds-muets, de l'opération de distribution des cartables scolaires au profit des élèves issus de familles nécessiteuses.

Enfin, la ministre a inauguré le nouveau siège de la direction de l'Action sociale et de la solidarité (DASS) à Sidi Bel-Abbes et visité une exposition de fournitures scolaires et de produits locaux fabriqués par des familles productrices, organisée au centre "El-Assil".