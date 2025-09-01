Algérie: Ouargla - Un vif engouement pour les expositions-ventes de fournitures scolaires dans le Sud

31 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

OUARGLA — Les expositions-ventes de fournitures et manuels scolaires ouvertes dans les wilayas du Sud du pays, en prévision de la prochaine rentrée (2025/2026), rencontrent un vif engouement de la part des visiteurs notamment des élèves accompagnés de leurs parents.

A Ouargla, une exposition est ouverte à la maison de la culture Moufdi Zakaria, avec la participation d'une cinquantaine d'exposants, pour permettre notamment aux citoyens à faible revenu d'acquérir divers produits à des prix raisonnables, a indiqué le directeur local du commerce, Zouhir Zouaoui.

Pas moins de 30 exposants, dont des détaillants, grossistes, producteurs et importateurs des fournitures scolaires, prennent part à une exposition-vente dans la wilaya de Ghardaia.

Dans le même sillage, la maison de la culture Othmane Bali à Illizi abrite une exposition similaire regroupant des opérateurs économiques et l'antenne locale de l'Office national des publications scolaires (ONPS).

Cette manifestation commerciale s'inscrit dans le cadre de la stratégie du secteur visant à assurer la vente des fournitures scolaires à des prix accessibles, a souligné le directeur du commerce, Hamza Hathat.

A Adrar, ils sont plus de 22 opérateurs économiques spécialisés qui participent à l'exposition organisée à la maison de la culture sous la supervision de la direction du commerce en coordination avec celle de l'éducation. D'autres points de vente sont également ouverts dans les daïras d'Oulef, Zaouiet-Kounta et Reggane.

Dans l'extrême Sud du pays à Bordj Badji-Mokhtar, le directeur du commerce, Abdallah Badji, a indiqué en marge de la cérémonie d'ouverture d'une exposition-vente de fournitures scolaires à la maison de jeunes, que ce type de points de vente vise à protéger le pouvoir d'achat du citoyen.

Approchés par l'APS, des parents d'élèves ont salué cette initiative destinée à les soutenir à l'approche de la rentrée scolaire.

