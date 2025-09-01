Algérie: Bechar - Le ministre de l'Education procède au lancement de nouveaux projets au profit de la wilaya

BECHAR — Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Seghir Sadaoui, a procédé, dimanche à Bechar, au lancement de plusieurs projets destinés au renforcement des infrastructures éducatives dans la wilaya.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail dans la wilaya, M. Sadaoui a indiqué que "la wilaya de Bechar a bénéficié, au titre de l'exercice 2025, de la réalisation et l'équipement de cinq (5) collèges et de deux (2) lycées, dans le cadre des efforts visant à contribuer au renforcement du parc de la wilaya en infrastructures éducatives, notamment en ce qui concerne les cycles moyen et secondaire".

"La réalisation de ces nouvelles structures éducatives s'inscrit aussi dans le cadre des efforts de l'Etat pour assurer un enseignement de qualité, dans le respect du prototype de réalisation d'établissements haut-de-gamme répondant aux normes d'un enseignement de qualité et aux objectifs fixés, avec leur équipement de services modernes pour assurer une scolarité dans des conditions confortables", a-t-il précisé.

A propos de sa visite à Bechar, le ministre a souligné qu'elle s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire (2025/2026), et ce, à travers l'inspection des différentes structures et établissements scolaires, en s'enquérant de la situation du secteur et du travail qui se fait pour résoudre les difficultés qui entravent la réalisation des objectifs fixés.

Auparavant, le ministre a visité le chantier de réalisation d'un nouveau collège à la cite "Météo", au chef-lieu de la wilaya, d'une capacité d'accueil de 1.000 places, et dont la réception est prévue avant la prochaine rentrée scolaire.

Cet établissement d'enseignement moyen, qui s'étend sur une superficie de 7.000 mètres carrés, dont 6.170 m2 bâtis, qui a nécessité une enveloppe financière de 320 millions de DA pour sa réalisation et son équipement, est doté de 28 classes, d'un amphithéâtre de 200 places pédagogiques, de stade matico et d'une cantine d'une capacité de 200 repas par jour.

Sadaoui a également procédé au chef-lieu de la wilaya à l'inauguration d'un nouveau collège "Chabloun Belkhir", d'une capacité de 350 élèves et qui sera ouvert aux élèves dès le début de la prochaine rentre scolaire 2025/2026, et qui a nécessité une enveloppe financière de plus de 284 millions de DA pour sa réalisation et son équipement.

Le ministre, en compagnie des autorités de la wilaya, a donné le coup d'envoi du chantier de réalisation d'une école primaire au profit des habitants des cités 510 et 330 logements au Sud de Bechar. Ce projet éducatif appelé à être réalisé au cours des quatre (4) prochains mois, et qui sera doté d'une capacité d'accueil de 480 places pédagogiques, a nécessité une enveloppe financière sectorielle de plus de 148 millions de DA pour sa concrétisation et son équipement.

A l'école primaire "Hadjadj Abdelkrim", le ministre, a procédé à l'inauguration d'une cantine scolaire pouvant offrir 200 repas par jour, réalisée dans le cadre d'un programme portant sur la réalisation et l'équipement de seize (16) structures similaires à travers la wilaya, grâce à un financement de plus de 230 millions de DA de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.

Au collège "Mekhfi Mohamed", situé dans le quartier Debdeba, le ministre de l'Education national a procédé à l'inauguration d'un stade matico, réalisé au titre d'une opération portant sur la concrétisation de trois (3) structures sportives similaire à travers la wilaya avec un coût global de 27 millions de DA.

La concrétisation de ces structures s'inscrit dans le cadre des efforts de promotion et de développement de l'éducation physique et sportive au niveau des établissements de l'enseignement moyen, selon des responsables locaux du secteur de l'éducation.

Sur place, le ministre a pris connaissance des efforts de prise en charge de la santé des élèves scolarisés au niveau des trois (3) paliers de l'enseignement, et ce, grâce aux 15 unités de dépistage et de suivi (UDS) éparpillés à travers la wilaya et encadrées par une quinzaine de praticiens de la santé publique et plus de 80 autres agents paramédicaux, selon les données fournies sur place au ministre par les responsables du secteur de la santé et de la population.

A noter qu'au cours de l'année scolaire 2024/2025, un total de 92.006 élèves des trois (3) paliers de l'enseignements ont bénéficié de consultations et de suivi médical par ces mêmes unités, selon les mêmes responsables du secteur de la santé et de la population.

Le ministre de l'Education a achevé sa visite de travail d'une journée dans la wilaya, en se rendant au chef-lieu de la commune de Kenadza (18 km au sud de Bechar), où il a donné le coup d'envoi du chantier de réalisation d'un nouveau collège d'une capacité de 720 places au niveau de la cité de 725 logements de cette collectivité.