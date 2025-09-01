Tunisie: Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle - Hausse des fonds pour garantir un programme de qualité

Le directeur général de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle, Ilyes Cherif, a confirmé que « des fonds exceptionnels ont été alloués pour une rentrée de formation de qualité cette année. » Il a précisé que ces fonds ont augmenté de plus de 250 % par rapport aux années précédentes afin de couvrir les dépenses de maintenance et de fournir l'équipement nécessaire.

S'adressant à l'agence de presse Tunis Afrique Presse lors de la deuxième conférence régionale des directeurs des établissements de formation professionnelle, organisée par l'Agence tunisienne de la formation professionnelle ce dimanche au Centre sectoriel de formation d'Ariana, M. Cherif a également affirmé que les centres de formation, les dortoirs et les restaurants sont prêts pour la rentrée d'automne 2025.

Parmi les mesures prises, il a mentionné l'accélération des dossiers de maintenance, principalement pour garantir des repas et un hébergement de qualité aux stagiaires. Il a ajouté que les centres ont été équipés de matériel informatique, de photocopieuses et d'imprimantes pour améliorer les services de formation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a souligné que le nombre de places de formation disponibles s'élève à plus de 23 750, soit une augmentation d'environ 10 % par rapport à l'année précédente, ce qui témoigne du dynamisme du système de formation. Outre les nouvelles spécialités, il a précisé que plus de 1 200 nouveaux lits ont été ajoutés dans les dortoirs. Par ailleurs, 64 201 candidats avaient déjà déposé une demande de formation au 28 août 2025.

Il a expliqué que ces conférences régionales visent à évaluer le niveau de préparation des centres, des dortoirs et des restaurants relevant de l'Agence pour la rentrée d'automne 2025. Elles font suite à une série de visites intenses organisées la semaine dernière dans tous les centres.

De son côté, le directeur général de la coordination et de la supervision au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mustapha Hassan, a fait savoir à TAP que les travaux se poursuivent après la rentrée pour achever l'équipement des centres, des dortoirs et des restaurants. Il a précisé que « le ministère, à travers ses structures, s'efforce, dans le cadre de ces conférences régionales, de prendre connaissance des préparatifs matériels, pédagogiques et organisationnels pour assurer un bon démarrage de l'année de formation. »

Cette initiative s'inscrit dans l'approche du ministère visant à évaluer la situation des établissements de formation professionnelle relevant de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle, à en assurer le suivi et à améliorer la qualité de la formation. Le ministère cherche également à augmenter la capacité d'accueil et à améliorer les services afin de former des ressources humaines qui répondent aux besoins du marché du travail, en Tunisie comme à l'étranger.

Il est à noter que la deuxième conférence régionale des directeurs des établissements de formation professionnelle a été organisée avec la participation de centres de formation des gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul et Zaghouan, et s'inscrit dans le cadre d'une série de conférences régionales des directeurs d'établissements de formation professionnelle.