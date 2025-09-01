Tunisie: Compagnies d'assurances - Un chiffre d'affaires qui s'élève à 2,2 milliards de dinars

Le secteur tunisien de l'assurance a enregistré une bonne performance financière au premier semestre 2025, avec un chiffre d'affaires atteignant 2,248 milliards de dinars. Cette croissance est principalement due à l'augmentation notable de la branche de l'assurance vie, qui représente près d'un tiers des transactions, selon les indicateurs de la Direction Générale de l'Assurance.

Les données officielles montrent que le chiffre d'affaires des 23 compagnies du secteur a augmenté de 11,4 % par rapport à la même période l'année précédente, passant de 2,017 milliards de dinars en juin 2024 à 2,248 milliards de dinars à la fin du mois de juin 2025.

La branche de l'assurance vie a connu une forte croissance, stimulée par l'intérêt de milliers de Tunisiens pour ce type de produit, considéré comme un moyen de garantir une retraite complémentaire. Son chiffre d'affaires a augmenté de 21 %, atteignant 650,7 millions de dinars contre 537,2 millions de dinars l'an dernier. Sa part dans le chiffre d'affaires total du secteur est ainsi passée de 26,6 % à 28,9 %.

En ce qui concerne l'assurance non-vie, bien qu'elle conserve la plus grande part du chiffre d'affaires avec 1,597 milliard de dinars, son taux de croissance est resté limité (7,9 %). Sa part de marché a donc diminué pour atteindre 71 %. Le secteur automobile reste le principal moteur de l'assurance non-vie, avec un chiffre d'affaires de 861,5 millions de dinars. Il est suivi par l'assurance maladie collective (341,4 millions de dinars), puis l'assurance incendie (182 millions de dinars). En revanche, l'assurance transport a légèrement reculé, s'établissant à 53,5 millions de dinars.

Les indemnités versées aux assurés ont atteint 1,037 milliard de dinars au premier semestre 2025, contre 931,3 millions de dinars à la même période en 2024, soit une augmentation de 11,4 %.

L'assurance vie a enregistré une forte hausse des indemnisations de 28,7 %, pour un total de 235,1 millions de dinars. En comparaison, la croissance des indemnisations en assurance non-vie n'a pas dépassé 7 %, malgré leur valeur plus élevée (802 millions de dinars). Dans cette catégorie, l'assurance automobile représente la majeure partie des indemnités.