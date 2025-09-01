Tunisie: Sociétés de transport et de remorquage - La grève suspendue

Le syndicat professionnel des entreprises de transport de véhicules de l'organisation patronale « CONECT » a décidé de reprendre ses activités, qu'il avait suspendues le 29 août 2025. Cette décision fait suite à une réunion de travail tenue ce dimanche entre des représentants du syndicat et des responsables de l'institution de soutien concernée.

Selon un communiqué publié par le syndicat, la réunion a abouti à l'engagement de l'institution à régulariser la situation des entreprises de transport de véhicules qui travaillent avec elle, à partir du 5 septembre 2025.

Par la même occasion, plusieurs points d'intérêt pour le secteur ont été abordés.