Tunisie: Plus de 58 kg de cocaïne et 169 000 comprimés saisis en 2025

Les services douaniers ont réussi, depuis le début de l'année, à saisir plus de 169 000 comprimés de drogue, plus de 154 kg de cannabis et plus de 58 kg de cocaïne, a annoncé lundi le porte-parole de la direction générale des douanes et directeur de la garde douanière, le colonel-major Chokri Jebri.

Intervenant sur Jawhara FM, Jebri a souligné que les quantités de stupéfiants saisies sont « énormes et inhabituelles » en Tunisie, notant une demande croissante, notamment parmi les jeunes. Rien qu'au mois d'août, 42 kg de cocaïne ont été saisis à Sfax et 36 kg de cannabis au port de La Goulette.

Par ailleurs, la sous-direction du renseignement de la garde douanière, en coordination avec les brigades de Ben Arous, de Tunis et l'unité d'élite, a intercepté d'importantes quantités de marchandises de contrebande dissimulées dans un local à Ben Arous. La valeur totale de la saisie dépasse 1,2 million de dinars.

L'opération a permis de confisquer des vêtements prêts-à-porter, des chaussures de sport, des accessoires pour téléphones portables, des bijoux contrefaits, des montres-bracelets ainsi que d'autres marchandises de contrebande.