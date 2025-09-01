Burkina Faso: Sécurisation des équipements marchands - Un présumé trafiquant d'enfants appréhendé à la gare de l'Est

31 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

La Direction générale de la Police municipale de Ouagadougou à travers sa Direction de police des services marchands (DPSM) a conduit une opération d'envergure de sécurisation des équipements marchands et environs, dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 août 2025.

Elle a concerné le grand marché Rood-wooko, le marché de Sankaryaré, le marché du 10 Yaar et les gares routières de Ouaga-inter et de la gare de l'Est.

Cette mission vise à prévenir les cas de délits souvent orchestrés nuitamment sur ces lieux notamment les cambriolages, mais aussi de faire respecter la réglementation en ce qui concerne la gestion des équipements marchands par les occupants de ces lieux.

Elle a permis la saisie de produits prohibés, l'interpellation d'une trentaine de personnes suspectes pour non présentation de documents d'identité, la découverte et la prise en charge d'une dizaine d'enfants et de femmes en situation difficile.

La Police municipale rassure la population et les commerçants en particulier de son engagement ferme à sécuriser ces lieux et à faire respecter les règles de gestion en la matière.

Elle invite, par conséquent, les acteurs qui exercent leurs activités en ces lieux au respect de la réglementation et à plus de collaboration.

