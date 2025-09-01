Tunisie: Tennis - Moez Chargui au tournoi Challenger d'Istanbul

31 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le joueur tunisien de tennis Moez Chargui prend part au tournoi Challenger d'Istanbul, qui se déroule du 31 août au 7 septembre.

Classé 165e mondial, il entamera la compétition mardi 2 septembre face au Jordanien Abdullah Shelbayh, 351e mondial, pour le compte des seizièmes de finale.

Chargui reste sur une série de succès remarqués, avec trois titres remportés au mois d'août : le tournoi de Porto au Portugal, celui de Monastir, puis le Challenger d'Hersonissos en Grèce le 23 août.

Depuis sa qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024, il ambitionne de progresser au classement ATP et de rejoindre le Top 100 mondial, comme l'avait fait auparavant son compatriote Malek Jaziri.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.