Tunisie: Tennis - Moez Chargui au tournoi Challenger d'Istanbul

Le joueur tunisien de tennis Moez Chargui prend part au tournoi Challenger d'Istanbul, qui se déroule du 31 août au 7 septembre.

Classé 165e mondial, il entamera la compétition mardi 2 septembre face au Jordanien Abdullah Shelbayh, 351e mondial, pour le compte des seizièmes de finale.

Chargui reste sur une série de succès remarqués, avec trois titres remportés au mois d'août : le tournoi de Porto au Portugal, celui de Monastir, puis le Challenger d'Hersonissos en Grèce le 23 août.

Depuis sa qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024, il ambitionne de progresser au classement ATP et de rejoindre le Top 100 mondial, comme l'avait fait auparavant son compatriote Malek Jaziri.