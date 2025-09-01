Tunisie: Le sélectionneur national dévoile les listes des Sélections A et A' - Revoilà Ben Saïd, Meriah et Chaalali !

Béchir Ben Saïd et Yassine Meriah retrouvent leurs rangs d'internationaux en équipe nationale A. Ghailane Chaalali revient de loin, en équipe nationale A'. Première de Gharbi.

Le sélectionneur national, Sami Trabelsi, a dévoilé, hier, les listes des joueurs convoqués en équipe nationale A et en équipe nationale A'. La sélection A affrontera le Liberia et la Guinée equatoriale les 4 et 8 septembre et ce, pour le compte des 7e et 8e journées des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Quant à la Sélection A', elle se rendra à Ismailia pour une double confrontation amicale contre l'Egypte, les 6 et 9 septembre.

Cette fenêtre Fifa du mois de septembre enregistre le retour de trois internationaux après de longs mois d'absence. Béchir Ben Saïd a été retenu aux côtés d'Aymen Dahmen et Noureddine Farhati, étant donné qu'il est de nouveau compétitif en club. Quant à Yassine Meriah, sa longue blessure l'a privé de jouer la saison dernière en club et en sélection. Il retrouve naturellement sa place en équipe de Tunisie vu qu'il est de nouveau compétitif.

Un troisième joueur revient de très loin. Il s'agit de Ghailane Chaâlali qui prêtera main-forte à ses coéquipiers en équipe nationale A'.

En équipe nationale A, on enregistre la première convocation d'Ismael Gharbi qui vieent d'opter pour les couleurs tunisiennes.

"Je n'ai que deux vis-à-vis"

Lors de la conférence de presse tenue hier pour présenter les listes des joueurs convoqués en sélections A et A', le sélectionneur national a évoqué ses rapports avec les membres de la FTF, donnant un aperçu du mode de fonctionnement en interne : "Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas acceptables en équipe nationale.

J'ai eu un premier passage par le passé et je suis actuellement à ma deuxième expérience à la tête de la sélection. Pour ce deuxième passage et avec l'aval du président de la fédération, je n'ai que deux vis-à-vis , Zied Jaziri et Houcine Jenayah, et cela me convient.

Il arrive que je ne fasse pas la bonne lecture. Il arrive aussi que nos avis divergent, avec Zied Jaziri notamment. N'empêche, chacun se tient à son rôle. Aucun n'empiète pas sur le terrain de l'autre.", a confié Sami Trabelsi.

Le sélectionneur national a aussi dit du bien de ses joueurs : "Auparavant, j'avais peut-être des préjugés. Les joueurs n'ont jamais exigé de loger dans des hôtels 5 étoiles. Ils n'ont jamais parlé argent.

Ils ont, par contre, demandé à ce que les conditions des rassemblements soient dignes d'une équipe nationale. Ils demandent un bon équipement, de séjourner dans des hôtels où il n'y a pas de nuisance. En déplacement, il y a un standing à respecter, particulièrement quand il s'agit de matches officiels".

Equipe nationale A

Gardiens de but : Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Béchir Ben Said (Espérance de Tunis), Noureddine Farhati (Stade Tunisien)

Défenseurs : Montassar Talbi (Lorient/FRA), Alaa Ghram (Shakhtar Donetsk/UKR), Dylan Bronn (FC Servette/SUI), Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Yan Valery (Scheffield Wednesday/ANG), Mouataz Neffati (Ifk Norrköping), Ali Abdi (OGC Nice), Mortadha Ben Ouannes (Kasimpasa/TUR), Mohamed Ali Ben Hamida (Espérance de Tunis)

Milieux : Ferjani Sassi (Al Gharafa/QAT), Aïssa Laidouni (Al Wakrah/QAT), Hannibal Mejbri (FC Burnley/ANG), Mohamed Ali Ben Romdhane (Al Ahly/EGY), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano FC/SUI), Firas Belarbi (Sharjah FC/EAU), Ismael Gharbi (Sporting Braga/POR)

Attaquants : Elias Achouri (FC Copenhague/DAN), Omar Layouni (BK Hacken/SUE), Naïm Sliti (Al Shamal/QAT), Hazem Mastouri (Dinamo Makhachkala/RUS), Firas Chaouat (Club Africain), Elias Saad (Augsbourg/All), Sébastien Tounekti (Hammarby/SUE).

Equipe nationale A'

Gardiens de but : Abdessalem Hlaoui (US Monastir), Sabri Ben Hassan (Etoile du Sahel), Anas Khardani (Muaither SC)

Défenseurs : Mohamed Dräger (Eintracht Braunschweig), Ghaith Zaalouni (Club Africain), Hamza Ben Abda (Club Africain), Marouane Sahraoui (Stade Tunisien), Mohamed Nasraoui (NK Istra), Raed Chikhaoui (US Monastirienne), Anis Doubal (Marseille), Amin Cherni (Göztepe SK)

Milieux : Ghailène Chaalali (Al-Ahli SC), Moataz Zemzemi (Club Africain), Zayon Chtaï-Telamio (Paris-SG), Chiheb Jebali (Espérance de Tunis), Louay Trayï (Al-Wahda FC), Moez Haj Ali (US Monastir), Aymen Harzi (US Monastir)

Attaquants : Khalil Ayari (Stade Tunisien), Achraf Jabri (Espérance de Tunis), Anas Haj Mohamed (Parme), Farès Bousnina (Bologna U20), Nassim Dendani (AS Monaco), Ahmed Ouled Behi (ES Métlaoui), Youssef Snana (Al-Sailiyah).