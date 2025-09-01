Tunisie: L'ESS glane ses trois premiers points - Le résultat et la manière

Avec ce succès net et sans bavure 3-0 contre l'Association Sportive de Gabès, l'Etoile a fait mouche à tous les niveaux ou presque, en attaque et même en défense avec ce deuxième match sans but encaissé.

Il y a du progrès, en attendant une montée en gamme après la trêve internationale.

En football, ça va très vite c'est connu. Une victoire, avec la manière de surcroît et tout semble relancé vers le mieux. En effet, après un faux départ, l'Etoile s'est remise en selle, se réconciliant avec son fidèle public qui a encore répondu présent à l'Olimpico de Sousse.

Il a fallu un coup de rein de Dhaoui et un penalty transformé avec brio par Anan, pour déclencher la machine de buts. Le jeu offensif a enfin fait parler son talent devant ; illustration parfaite de l'action du duo Senghor-Aouani qui a donné le break en seconde période. Avec le retour en forme de Mohamed Dhaoui et Aouani, la machine n'est plus grippée et l'attaque a plus de mordant. Quand, en plus, le gardien de but Sabri Ben Hassen a gagné sa place en tant que titulaire indiscutable dans les bois, l'Etoile commence à retrouver ses certitudes.

Certitudes retrouvées

Lassaâd Dridi a surpris en alignant quasiment le même onze qui a ramené un point du long déplacement à Ben Guerdane à deux exceptions près. A savoir le retour de Aouani et l'absence de Hnid sur la feuille de match. Malek Baayou, capitaine de l'équipe, n'a pas démérité au cours du dernier match avec sa hargne et sa détermination à porter plus l'équipe devant, grâce à un bon abattage.

La défense n'a pas, d'ailleurs, eu de soucis à se faire, hormis un but effacé avec brio en fin de match par Ben Hassen. Le milieu du terrain monte en régime avec Mokchas Chouchane qui s'est transformé dans un rôle qu'on ne lui connaissait pas trop, buteur pour le coup de grâce vers la fin. Raki Aouani, pour sa part, retrouve une certaine lucidité devant et met définitivement de côté sa fébrilité des matchs amicaux.

Sans oublier la confirmation des anciens Béjaouas Najeh Ferjani et Maher Ben Sghaïer qui marquent des points, tout comme Slim Khadhraoui au poste de défenseur. Et aussi le bon retour de Ghofrane Naouali qui a apporté toute son expérience pour aider ses camarades à sécuriser les 3 points du succès claquant, tout comme Houssem Dagdoug en première mi-temps. L'Etoile a laissé une bonne impression et se relance en championnat.

La trêve constitue une bonne occasion pour soigner les défaillances en vue du retour du championnat et du tour préliminaire de la coupe de la CAF.