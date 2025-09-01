Tunisie: Nabeul - Résultats du tirage au sort pour les présidences des conseils locaux et régionaux

Une séance de tirage au sort pour l'alternance au sein du conseil régional et la rotation des présidences des conseils locaux du gouvernorat de Nabeul s'est tenue, dimanche, au siège de la Municipalité de Béni Khiar, en présence de membres de l'Instance régionale pour les élections et d'élus locaux.

La présidence du conseil régional revient à Mohsen Chelouf (délégation de Korba).

Les membres désignés sont : Abdel Sattar Nafzaoui (Hammamet), Béchir Tabib (El Haouaria), Habib Gmati (El Midah), Mohamed Ali Chafaï (Béni Khalled), Sofiane Ben Salem (Béni Khiar), Lotfi Khefifi (Bou Argoub), Mohamed Errtazi (Takelsa), Borhane Houria (Hammam El Ghzez), Mohamed El Hami (Dar Chaâbane El Fehri), Jilani Selmane (Nabeul), Anis Ben Mabrouk (Grombalia), Nadia Mejaid (Kélibia), Malek Ben Zid (Menzel Bouzelfa), Amer Chelouf (Soliman) et Mansour Dellagi (Menzel Temime).

Pour la rotation des présidences des conseils locaux, ont été tirés :

Hammamet - Hichem Derouiche ; El Midah - Alaeddine Essghir ; El Haouaria - Fayçal Trabelsi ; Béni Khalled - Noureddine Khiari ; Béni Khiar - Siwar Garrab ; Bou Argoub - Hatem Chennoufi ; Takelsa - Jamil Ben Yahia ; Hammam El Ghzez - Nizar Ben Salah ; Dar Chaâbane El Fehri - Hend Rabboudi ; Soliman - Monji El-Kaâmi ; Korba - Ridha Bekir Chouchane ; Grombalia - Hanen Medaïssi ; Menzel Bouzelfa - Bayrem Hamada ; Nabeul - Slim Zouari ; Kélibia - Houcine Mahfoudh ; Menzel Temime - Saoussen Ben Jeddou.

La présidente de l'ISIE-Nabeul, Chiraz Arfaoui, a indiqué à TAP que l'opération s'est déroulée conformément aux procédures en vigueur. Le tirage pour la présidence du conseil régional a concerné 10 conseils locaux sur 16, les autres l'ayant déjà assurée. Le processus s'est déroulé en deux étapes : désignation des représentants des conseils locaux au conseil régional et présidences locales, puis tirage pour l'alternance à la tête du conseil régional.