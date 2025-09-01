Tunisie: Siliana - Résultats du tirage au sort pour les présidences des conseils locaux

Le complexe culturel de Siliana-Sud a abrité, dimanche, le tirage au sort pour l'alternance à la présidence et à la composition du conseil régional, ainsi que la rotation des présidences des conseils locaux, en présence de membres de l'Instance régionale de Siliana, d'élus locaux et d'un membre du Conseil du troisième district.
Présidences des conseils locaux (nouvellement désignées)
Rouhia : Helmi Hamoudi
El Aroussa : Hassan Kanaouati
El Krib : Nawfel Abd Rabbou
Bargou : Hatem Yahyaoui
Bourouis : Zid Karmous
Bou Arada : Abdallah Ennouri
Siliana-Sud : Kamel Omar
Siliana-Nord : Aymen Daoudi
Gaâfour : Yassine Rahali
Makthar : Maâmar El Bahri
Kesra : Mohamed Salem
Conseil régional (11 membres)
(Kesra) Mouldi Mabrouki, président
(Rouhia) Mohamed Ali Ezzennadi
(El Aroussa) Kamel Oueslati
(El Krib) Nader Trabelsi
(Bargou) Samir Youssef
(Bourouis) Abdessattar Ayari
(Bou Arada) Riadh Riahi
(Siliana-Sud) Abdelaziz Brik
(Siliana-Nord) Jamel Bouzaiane
(Gaâfour) Ramzi Ferchichi
(Makthar) Kais Mansour
Selon l'Instance électorale, l'opération s'est déroulée conformément aux procédures en vigueur.