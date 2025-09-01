Tunisie: Siliana - Résultats du tirage au sort pour les présidences des conseils locaux

31 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le complexe culturel de Siliana-Sud a abrité, dimanche, le tirage au sort pour l'alternance à la présidence et à la composition du conseil régional, ainsi que la rotation des présidences des conseils locaux, en présence de membres de l'Instance régionale de Siliana, d'élus locaux et d'un membre du Conseil du troisième district.

Présidences des conseils locaux (nouvellement désignées)

Rouhia : Helmi Hamoudi

El Aroussa : Hassan Kanaouati

El Krib : Nawfel Abd Rabbou

Bargou : Hatem Yahyaoui

Bourouis : Zid Karmous

Bou Arada : Abdallah Ennouri

Siliana-Sud : Kamel Omar

Siliana-Nord : Aymen Daoudi

Gaâfour : Yassine Rahali

Makthar : Maâmar El Bahri

Kesra : Mohamed Salem

Conseil régional (11 membres)

(Kesra) Mouldi Mabrouki, président

(Rouhia) Mohamed Ali Ezzennadi

(El Aroussa) Kamel Oueslati

(El Krib) Nader Trabelsi

(Bargou) Samir Youssef

(Bourouis) Abdessattar Ayari

(Bou Arada) Riadh Riahi

(Siliana-Sud) Abdelaziz Brik

(Siliana-Nord) Jamel Bouzaiane

(Gaâfour) Ramzi Ferchichi

(Makthar) Kais Mansour

Selon l'Instance électorale, l'opération s'est déroulée conformément aux procédures en vigueur.

