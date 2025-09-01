Tunisie: Gafsa - Stations de bus - Un quotidien insoutenable pour les usagers

À Gafsa, attendre le bus relève plus du supplice que du simple déplacement. Entre abris délabrés, chaleur suffocante en été et absence totale de confort, les stations de bus ne protègent plus personne : elles exposent chaque jour les voyageurs à l'humiliation et à la fatigue.

À Gafsa, prendre le bus n'est plus seulement une contrainte de temps, c'est devenu une véritable épreuve de patience et de dignité. Les abris-bus, censés protéger les voyageurs, se présentent aujourd'hui comme des structures délabrées, abandonnées depuis des années. Pas d'entretien, pas de confort, pas de sécurité.

Sous un soleil écrasant où les températures dépassent souvent les 40 degrés en été, les voyageurs restent des heures debout, exposés sans la moindre protection. En hiver, ce sont la pluie et le vent qui transforment l'attente en calvaire. Pas de bancs confortables, pas de toit digne de ce nom, pas même un minimum d'hygiène.

Ces espaces, qui devraient être des lieux d'accueil organisés et fonctionnels, ne sont plus que des symboles d'abandon. Les citoyens de Gafsa, qui payent leurs trajets, se retrouvent humiliés par des conditions indignes, comme si leur droit à un transport public respectueux était un luxe inaccessible.

Il est urgent que la Société régionale de transport El-Gawafel, les autorités locales et le ministère concerné assument leurs responsabilités. Parce que à Gafsa, l'attente du bus ne devrait pas être synonyme de souffrance, et parce que la dignité du citoyen n'est pas négociable.