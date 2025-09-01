Afrique: Sommet mondial de la jeunesse - L'expérience de l'Algérie en matière d'autonomisation et de soutien aux jeunes présentée

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, a mis en avant, lors de sa participation au Sommet mondial de la jeunesse 2025 à Kazan, l'expérience de l'Algérie en matière d'autonomisation, de soutien aux jeunes et de renforcement de leur participation dans le processus décisionnel, indique, dimanche, un communiqué du ministère.

Lors de sa participation à ce sommet tenu du 27 au 30 août en République du Tatarstan, Hidaoui a exposé l'expérience de l'Algérie en matière d'autonomisation et de soutien aux jeunes, à travers un ensemble de mécanismes et de mesures juridiques qui "favorisent leur implication dans la prise de décision, notamment dans les domaines politique et économique, en sus des programmes nationaux visant à développer leurs capacités de leadership et à promouvoir leur esprit d'initiative", précise la même source.

En marge des travaux du Sommet, le programme de Hidaoui comprenait des rencontres bilatérales avec plusieurs responsables d'organismes participants, des leaders de jeunesse et de représentants de conseils de jeunes de différents pays du monde, et ce, en vue de "renforcer les moyens de mise en réseau, d'échanger des expériences et de pérenniser l'action commune, au service des questions de la jeunesse aux niveaux régional et international", ajoute le communiqué.

Dans ce contexte, Hidaoui s'est réuni avec le président du Forum de la Jeunesse de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Taha Ahyan, une rencontre qui a permis d'oeuvrer au "renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la jeunesse entre l'Algérie et l'OCI".

Le ministre a également été reçu par le président de la République du Tatarstan, Roustam Minnikhanov, en compagnie des ministres et cadres de la jeunesse participants, issus de différents pays.

Cette rencontre a permis "un échange de vues sur des questions d'intérêt commun, notamment l'autonomisation des jeunes, l'élargissement des perspectives de la recherche scientifique et l'échange d'expertises dans le domaine des politiques de la jeunesse et des programmes de formation au leadership et à l'entrepreneuriat".

Elle a aussi constitué une occasion pour "le renforcement du dialogue et la conjugaison des efforts internationaux en faveur des jeunes afin qu'ils puissent jouer un rôle de premier plan dans le développement durable".

Le ministre a salué les thématiques du Sommet de Kazan, qui appellent à "investir dans la jeunesse à travers le monde au mieux des intérêts de toutes les sociétés", soulignant "l'intérêt majeur que porte le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux questions inhérentes aux jeunes".

Il a précisé que le président de la République "considère les jeunes comme la pierre angulaire pour la réalisation du développement durable" et que "ses politiques ainsi que le programme du Gouvernement reflètent un engagement ferme en faveur du renforcement du rôle de la jeunesse au sein de la société en vue de contribuer au processus de développement à tous les niveaux".

Placé sous le slogan "L'éducation de la personnalité à l'ère des changements mondiaux : le développement de carrière fondé sur les valeurs", le Sommet de Kazan a porté sur plusieurs thèmes, notamment "le renforcement d'une éducation fondée sur les valeurs, le développement des compétences de leadership chez les jeunes et leur préparation professionnelle afin de s'adapter aux transformations technologiques et socioéconomiques actuelles".