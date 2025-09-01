Algérie: Rentrée scolaire - Le secteur de la solidarité a pris toutes les dispositions nécessaires

SIDI BEL-ABBES — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a affirmé dimanche à Sidi Bel-Abbes que son secteur a pris toutes les dispositions nécessaires pour la rentrée scolaire 2025-2026, notamment à travers le renforcement du soutien social destiné aux familles démunies et aux catégories vulnérables.

Lors d'une conférence de presse tenue au siège de la wilaya à l'issue de sa visite d'inspection, la ministre a indiqué que le secteur de la solidarité prend en charge, cette année, la distribution de plus de 182.000 cartables au profit des enfants issus de familles à faible revenu dans les différentes wilayas du pays, dans le cadre du soutien de l'Etat à l'éducation afin de garantir l'égalité des chances.

Mme Mouloudji a souligné que cette opération s'inscrit dans une approche sociale globale visant à accompagner de manière efficace et durable les familles nécessiteuses, ajoutant que le ministère oeuvre en coordination avec les directions de l'action sociale et les structures locales pour assurer une distribution équitable et dans les délais requis.

Elle a également annoncé que le versement de la prime scolaire de solidarité destinée aux élèves issus de familles vulnérables a été achevé dans les délais impartis, précisant qu'environ 3 millions d'élèves en ont bénéficié à l'échelle nationale, pour un montant global de 17 milliards de dinars.

Dans ce contexte, la ministre a affirmé que ces mesures traduisent l'engagement de l'Etat, sous les orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à accompagner les élèves de toutes les catégories sociales et à leur garantir les conditions nécessaires à une scolarisation dans les meilleures conditions.

Mme Mouloudji a assuré que le ministère de la Solidarité nationale continuera à fournir, de manière régulière, un soutien social, éducatif et sanitaire aux catégories vulnérables, notamment à travers les programmes de prise en charge des enfants et des élèves aux besoins spécifiques et des enfants issus de familles sans revenu stable, dans le cadre de la politique sociale de l'Etat.

Pour rappel, la visite d'inspection de la ministre a inclus plusieurs étapes, notamment des visites à des Maisons de l'enfance assistée, à un établissement de personnes âgées, l'inauguration du nouveau siège de la direction de l'Action sociale et de la solidarité (DASS), ainsi que l'inspection d'un site proposé pour accueillir un centre de formation des cadres spécialisés du secteur.