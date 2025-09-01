Algérie: Examen des recours déposés par les agences de voyage non habilitées à organiser le Hadj 2026

31 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Commission chargée d'examiner les recours déposés par les agences de voyage non habilitées à organiser l'opération du hadj pour la saison 1447h/2026, s'est réunie, dimanche au siège du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, indique un communiqué de l'Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO).

Cette réunion, "présidée par l'Inspecteur général du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, s'est tenue en présence de représentants des différents secteurs impliqués dans l'organisation du hadj", précise le communiqué.

L'ONPO avait annoncé, le 27 août, la liste préliminaire des agences de voyage habilitées à participer à l'organisation du hadj pour la saison 1447h/2026, tout en fixant le délai de dépôt des recours écrits auprès de la Direction des activités du hadj, du jour de l'annonce des résultats jusqu'au 30 août à 12h00.

