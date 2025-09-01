Algérie: Internet - L'ensemble du territoire national couvert par la fibre optique 'début 2027'

BATNA — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a annoncé, dimanche à Batna lors d'une visite de travail, que le réseau de fibre optique couvrira l'ensemble du territoire national "au début de 2027".

Le ministre, insistant sur l'importance stratégique du programme d'extension de cette technologie à tout le territoire national, a souligné, dans ce contexte, la nécessité d'accélérer le rythme des chantiers en cours en vue de connecter les différents groupements d'habitation et pôles d'activités afin de répondre à la demande croissante sur l'internet à très haut débit.

Zerrouki a également rappelé les obligations des opérateurs de téléphonie mobile qui ont à assurer une couverture conforme aux cahiers des charges, ainsi que la couverture des axes routiers nationaux.

Le ministre a appelé les opérateurs de téléphonie mobile à utiliser, à la fin de la saison estivale, les stations mobiles installées sur les plages "en tant que solution temporaire", en attendant l'achèvement de nouveaux projets portant sur les stations de base, avant de les engager à "réfléchir à des solutions techniques permettant de mieux valoriser les capacités des stations en exploitation pour couvrir les zones connaissant des manques en la matière".

Il a également indiqué que l'amélioration des conditions socio-professionnelles des travailleurs du secteur fait l'objet d'une "attention particulière", avant de rappeler la série de mesures annoncées en leur faveur lors des visites de terrain effectuées, la semaine dernière, dans les wilayas de l'Ouest du pays.

Lors de sa visite dans la wilaya de Batna, M. Zerrouki a inspecté plusieurs structures de son secteur, où il a insisté sur la nécessité d'améliorer le service de la poste et des télécommunications dans la wilaya de Batna.

Il a notamment a supervisé la mise en service du réseau de fibre optique dans le pôle urbain de Hamla 2, à Batna, où il a souligné que cette action s'inscrit dans le cadre des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, quant à la généralisation de cette technologie à travers tout le pays, y compris dans les villages et les zones rurales.

Le ministre a ajouté que parallèlement au déploiement de la fibre optique, les câbles en cuivre seront complètement mis hors de service, ce qui augmentera la vitesse du débit internet.

Sid Ali Zerrouki a également inspecté, au chef-lieu de wilaya, les agences commerciales des opérateurs de téléphonie mobile Jezzy, Ooredoo et Mobilis, et la recette principale d'Algérie poste, avant d'inaugurer l'Agence commerciale d'Algérie Télécom de Merouana après sa réhabilitation, ainsi qu'un bureau de poste à la cité "1.650 logements" AADL dans la commune d'Oued Chaâba.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications a par ailleurs annoncé, dans une déclaration à la presse, que 300 distributeurs automatiques de billets (DAB) seront mis en place "d'ici à deux mois" dans différentes wilayas et ce, après le déploiement de 600 DAB à travers le pays, en attendant l'achèvement des procédures administratives en vue de l'acquisition de 700 autres équipements de ce type.

Evoquant le concours de recrutement lancé par Algérie Poste, le ministre a souligné qu'il sera organisé "dans les tout prochains jours" en vue d'embaucher quelque 1.000 agents postaux, ce qui contribuera à alléger la pression sur les travailleurs de cette entreprise. Il a fait part, à ce propos, de directives signifiées aux responsables concernés afin d'améliorer le climat de travail de cette catégorie de personnel dont les salaires ont été augmentés, pour une meilleure qualité de service.

Zerrouki a ensuite présidé, au siège de la wilaya, une réunion de coordination avec les directeurs régionaux du secteur dans les wilayas de l'est du pays, avant d'achever sa visite dans la wilaya déléguée de Barika où il devait inspecter plusieurs projets relevant de son département ministériel.